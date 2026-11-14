Ataque israelí con dron en Gaza deja dos palestinos muertos y otros incidentes en Oriente Medio

Un ataque israelí con dron causó la muerte de dos palestinos en la Franja de Gaza el sábado, según informaron fuentes de hospitales locales. Este ataque tuvo lugar en Jabaliya, en el norte de la Ciudad de Gaza, donde las víctimas fueron alcanzadas mientras caminaban por la calle, de acuerdo con Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa. Además de los fallecidos, varias personas resultaron heridas, aunque el hospital estadounidense de campaña no precisó cifras.

El ejército israelí, consultado sobre el ataque, aseguró que su objetivo eran dos combatientes de Hamás en la región. Este tipo de ataques aéreos y el fuego israelí han continuado en Gaza a pesar de que ya ha pasado más de un año desde que se firmó un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Desde entonces, al menos 1.600 palestinos han perdido la vida, según el Ministerio de Salud de Gaza, que es parte del gobierno dirigido por Hamás. Este ministerio lleva un registro detallado de las víctimas, aunque no distingue entre civiles y combatientes, y sostiene que aproximadamente la mitad de los muertos son mujeres y niños.

En otro hecho relevante, la televisión estatal iraní reportó que tres petroleros colisionaron con minas navales en el estrecho de Ormuz, incendiándose en el proceso. Las declaraciones provienen del grupo paramilitar Guardia Revolucionaria y de la Armada iraní. De los tres barcos, dos fueron impactados dentro del estrecho, mientras que un tercero ardía al este del área. No se brindaron detalles sobre las víctimas ni la nacionalidad de los petroleros.

Las autoridades iraníes advirtieron que los buques que naveguen por el estrecho sin la aprobación de Irán enfrentarían consecuencias similares. Esta serie de ataques a embarcaciones en la región busca, según analistas, aumentar los precios globales de la energía en el contexto de la guerra de Irán con Estados Unidos. El bloqueo estadounidense a los puertos iraníes ha afectado severamente la economía del país.

El mes de octubre ha sido particularmente violento, marcando el mayor número de incidentes relacionados con buques comerciales en aguas en disputa desde febrero, cuando comenzó el conflicto.