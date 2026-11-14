Vuelos en Estados Unidos comienzan a normalizarse tras masivas cancelaciones por fallas técnicas

Buenos Aires, 14 noviembre (NA)- La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos reportó que más de 16.000 vuelos fueron cancelados entre el viernes y el sábado debido a un fallo en la red de comunicaciones, lo que provocó la suspensión de todos los despegues a nivel nacional por varias horas, generando uno de los mayores trastornos operativos del sistema aéreo estadounidense en años.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, comunicó que el viernes se cancelaron aproximadamente 12.000 vuelos y anticipó que este sábado se podrían suspender entre 4.000 y 5.000 vuelos adicionales de los 41.000 programados. Sin embargo, aseguró que la recuperación avanza y se espera que la situación comience a normalizarse hacia el cierre del domingo. "Lo peor ya pasó", manifestó.

Las operaciones aéreas comenzaron a reanudarse de manera gradual tras el levantamiento de la restricción nacional de despegues impuesta por el problema técnico. No obstante, tanto funcionarios como aerolíneas advirtieron que los retrasos y cancelaciones persistirán durante varios días debido a la necesidad de reposicionar aeronaves y reorganizar tripulaciones en todo el país.

La interrupción impactó significativamente en los planes de cientos de miles de pasajeros. En múltiples aeropuertos, viajeros que ya estaban a bordo de los aviones debieron descender mientras el personal evaluaba la magnitud de la emergencia y reorganizaba las operaciones.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció que la FAA logró restaurar el funcionamiento de las instalaciones de control de tránsito aéreo y reabrir el espacio aéreo nacional durante la noche del viernes. Sin embargo, reconoció que el retorno a la normalidad requerirá tiempo. "Nuestra máxima prioridad es la seguridad de usted y su familia cuando vuele", subrayó.

Duffy atribuyó la crisis a la obsolescencia de la infraestructura tecnológica del sistema de control aéreo estadounidense. Según explicó, la red todavía depende de equipos y conexiones instalados hace varias décadas. "Tenemos switches muy viejos, routers muy viejos. Utilizamos líneas de cobre de la década de 1980. Es un sistema antiguo que colapsó y lo hizo en toda la red", apuntó.

El funcionario también indicó que la interrupción pudo haber sido causada por un error del contratista encargado o por la falla de un router, aunque aclaró que las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del incidente. Al mismo tiempo, insistió en que la aviación comercial opera en condiciones seguras. "Es seguro volar", aseguró.

En el ámbito político, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, responsabilizó a años de falta de inversión por el deterioro de los sistemas de control del tránsito aéreo y destacó las advertencias previas de Duffy y el presidente Donald Trump sobre la necesidad de modernizar la infraestructura.

El dirigente republicano mencionó que el Congreso aprobó cerca de 13.000 millones de dólares para iniciar el proceso de actualización tecnológica y criticó a los legisladores demócratas por no haber respaldado la iniciativa. "No necesitamos una investigación para comprender que se requiere una mayor inversión. Vamos a trabajar para lograrlo", declaró Johnson.

Mientras tanto, otros sectores comenzaron a implementar medidas de contingencia para mitigar el impacto de la crisis. La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) informó que espera que la suspensión aérea no afecte la programación de los partidos de la Semana 10.

La organización indicó que ha modificado las asignaciones de árbitros para asegurar que los oficiales puedan viajar por carretera hacia los estadios que se encuentran a una distancia razonable de sus lugares de residencia.

Las autoridades federales siguen supervisando el proceso de recuperación operativa mientras las aerolíneas trabajan para restablecer sus cronogramas y reducir el impacto acumulado por las cancelaciones y demoras del fin de semana.