Protestas masivas en Portugal por el aumento desmedido de los precios de la vivienda

FOTO: Miles marchan en Portugal en protesta por el encarecimiento de la vivienda

LISBOA, Portugal (AP) — Decenas de miles de personas marcharon el sábado en más de 30 ciudades y localidades de Portugal, en la mayor protesta hasta ahora contra el fuerte aumento de los precios de la vivienda, que, según se quejan muchos, ha puesto la compra o el alquiler de una casa fuera de su alcance.

La crisis de la vivienda ha provocado semanas de manifestaciones, con algunos activistas acampando en las principales plazas del centro de la capital Lisboa y Oporto, la segunda ciudad más grande. Agentes antidisturbios con perros han disuelto algunas de las protestas, lo que ha generado acusaciones de tácticas de mano dura.

Las protestas de las últimas semanas se inspiraron en las manifestaciones que comenzaron el mes pasado en la vecina España por quejas similares sobre la imposibilidad de pagar una vivienda. Países europeos han sido testigos este otoño de un amplio malestar social en las calles.

Las protestas del sábado en Portugal se realizaron bajo el lema: "No dejaremos que nos roben nuestro derecho a la vivienda". Los participantes, que caminaban detrás de grandes pancartas y banderas, iban desde adolescentes hasta jubilados, y la marcha de Lisboa estuvo marcada por tambores, música y cánticos.

Los activistas quieren que se establezcan topes a los aumentos del alquiler, una mayor protección legal para los inquilinos frente a los desalojos y más vivienda asequible.

Las estadísticas muestran que los precios de la vivienda en Portugal han subido mucho más rápido que los ingresos. Entre 2015 y 2025, Portugal registró el mayor salto de la Unión Europea en la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos, con un aumento del 61%, seguido por Países Bajos con 34%, informó la semana pasada la oficina europea de estadística Eurostat.

No hay indicios de que el aumento de los costos de la vivienda se esté desacelerando. Entre el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre de 2026, los precios de la vivienda subieron casi un 20%, informó el mes pasado el Instituto Nacional de Estadística, un organismo gubernamental.

Los precios del alquiler también han aumentado de forma significativa, con un incremento del 68% desde 2020, según el gobierno.

Los compradores extranjeros y los fondos de inversión han impulsado las subidas de precios al adquirir bienes inmuebles en Portugal. El clima templado del país y su larga costa han contribuido a que gane popularidad entre nómadas digitales y otros trabajadores remotos, así como entre personas jubiladas. El turismo también se ha disparado, y muchos apartamentos del centro de las ciudades se han destinado a alquileres de corta duración.

El gobierno ha respondido con medidas como la reducción de impuestos para la nueva construcción, la restricción de los alquileres de corta duración y la promesa de construir 145.000 viviendas nuevas. Pero reconoce que los efectos no serán inmediatos.

El presidente António José Seguro, cuyo papel es mayormente ceremonial pero que ejerce influencia política, convocó a principios de este mes un Consejo de Estado, un órgano consultivo, para analizar las protestas, y se reunió el viernes con algunos de los manifestantes.