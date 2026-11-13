Un descubrimiento clave sobre proteína que afecta la reparación muscular y la distrofia

Cuando los músculos sufren una lesión, el organismo activa normalmente células madre especializadas para ayudar en la reconstrucción del tejido dañado. Sin embargo, un nuevo estudio reveló que la ausencia de una proteína crítica puede desactivar este sistema de reparación, resultando en músculos lesionados que se llenan de grasa y tejido cicatricial en lugar de regenerarse adecuadamente.

Investigadores de la Perelman School of Medicine de la Universidad de Pensilvania identificaron un papel inesperado de la proteína denominada TRF2, conocida principalmente por su función en la protección de los cromosomas. Este hallazgo sugiere que TRF2 es fundamental para mantener la identidad de las células madre musculares, permitiendo que estas continúen reparando y regenerando el músculo a lo largo de la vida.

La investigación, publicada en la revista Science Advances, podría abrir nuevas vías para el tratamiento de la distrofia muscular. Además, podría ayudar a los científicos a comprender las diferencias importantes entre la regeneración muscular y el cáncer, especialmente por qué el músculo esquelético puede repararse de manera tan efectiva mientras que los cánceres que se originan en el músculo son relativamente raros.

La autora principal, Foteini Mourkioti, profesora asociada de cirugía ortopédica en Penn Medicine, afirmó: "Durante años, TRF2 ha sido considerado una proteína cuyo trabajo principal es proteger los extremos de los cromosomas de daños o corrupciones. Pero más que simplemente proteger el ADN, TRF2 parece ser clave para regenerar el músculo a lo largo de la vida".

El papel oculto de una proteína en la reparación muscular

TRF2 ha sido objeto de estudio por su función en la salvaguarda de los telómeros, las estructuras protectoras que se encuentran en los extremos de los cromosomas. Los telómeros ayudan a mantener los extremos de los cromosomas de la deterioración o de ser confundidos con ADN dañado. El nuevo estudio demostró que TRF2 tiene otra responsabilidad importante: ayuda a las células madre musculares a retener las instrucciones genéticas que las convierten en células madre musculares. Mantener esa identidad es esencial, ya que estas células especializadas actúan como el suministro de reserva del cuerpo para reparar el músculo dañado.

Normalmente, las células madre musculares permanecen inactivas la mayor parte del tiempo. Cuando ocurre una lesión, se activan, se multiplican y ayudan a reemplazar el tejido muscular dañado. Algunas de estas células regresan a un estado de reposo, preservando una población de células madre que puede responder a futuras lesiones.

Los investigadores encontraron que los niveles de TRF2 cambian a medida que las células madre musculares se mueven entre estos diferentes estados. La actividad de la proteína aumenta y disminuye a medida que las células transitan de la inactividad a la reparación y luego a la reposición, lo que sugiere que TRF2 ayuda a regular todo el proceso de regeneración.

Sin TRF2, los músculos dañados acumulan grasa y tejido cicatricial

Para comprender la importancia de TRF2, los científicos eliminaron la proteína de las células madre musculares en ratones de laboratorio. Inicialmente, los músculos de los animales parecían normales, lo que sugería que la pérdida de TRF2 no dañaba inmediatamente el tejido muscular existente. Sin embargo, con el tiempo, surgió un problema grave: la población de células madre musculares funcionales comenzó a disminuir, dejando a los animales cada vez más incapaces de reparar el músculo dañado.

Los investigadores inicialmente esperaban que las células murieran, ya que la pérdida de TRF2 puede producir ese resultado en otros tejidos. En cambio, descubrieron algo más sorprendente: las células permanecieron vivas, pero perdieron la identidad molecular que les permitía funcionar como células madre musculares. En efecto, las células ya no mantenían el programa biológico necesario para llevar a cabo sus funciones especializadas de reparación.

Las consecuencias se hicieron evidentes cuando los músculos fueron dañados. En lugar de reconstruir músculo saludable, el tejido dañado acumuló grasa y tejido cicatricial, una forma de reemplazo que no puede restaurar la función muscular normal. Mourkioti indicó: "Esto cambia completamente nuestra percepción del papel de TRF2 en estas células. La pérdida de identidad tiene graves implicaciones sobre si la recuperación de una lesión es posible".

Un avance potencial para la investigación de la distrofia muscular

El equipo también investigó si TRF2 juega un papel en la distrofia muscular de Duchenne, un trastorno genético grave que causa debilidad y degeneración muscular progresivas. Esta enfermedad interfiere con la capacidad del cuerpo para mantener músculos saludables, haciendo que la reparación efectiva sea especialmente importante.

Utilizando un modelo de ratón de distrofia muscular de Duchenne, los investigadores eliminaron TRF2 de las células madre musculares y observaron un empeoramiento dramático de la enfermedad. La degeneración muscular progresó mucho más rápido y los ratones afectados tuvieron tiempos de supervivencia más cortos. Estos hallazgos indican que TRF2 juega un papel importante en la preservación de la capacidad regenerativa de los músculos que ya luchan con una enfermedad genética grave.

Los resultados aún no establecen un nuevo tratamiento para la distrofia muscular. Sin embargo, identifican un mecanismo biológico que los investigadores podrían eventualmente dirigir para ayudar a preservar la función de las células madre musculares y mejorar la reparación del tejido.

Cómo TRF2 protege la identidad de las células madre musculares

Experimentos adicionales revelaron cómo TRF2 realiza esta función inesperada. Aunque la proteína es mejor conocida por su trabajo en los extremos de los cromosomas, los investigadores encontraron que también se une a regiones reguladoras a lo largo del genoma. Estas regiones ayudan a controlar qué genes están activos o inactivos, determinando cómo se comportan las células y qué funciones especializadas desempeñan.

Para las células madre musculares, esta regulación es particularmente importante. Su capacidad para reparar el músculo depende de mantener un patrón específico de actividad genética que preserva su identidad y potencial regenerativo. Los científicos descubrieron que muchas de las regiones de ADN asociadas con TRF2 contienen estructuras inusuales conocidas como G-quadruplexes. Estas estructuras se forman cuando secciones de ADN ricas en el bloque de construcción guanina se pliegan en disposiciones distintivas que involucran cuatro hebras o segmentos que interactúan.

Los G-quadruplexes han atraído un considerable interés científico porque pueden influir en cómo funcionan los genes. También se están investigando como posibles objetivos para tratamientos contra el cáncer. Los investigadores de Penn encontraron que TRF2 interactúa con estas estructuras de ADN especializadas para ayudar a mantener el programa genético que permite a las células madre musculares funcionar correctamente.

Mourkioti concluyó: "Descubrimos que TRF2 trabaja a través de estas estructuras secundarias de ADN para preservar la identidad de las células madre musculares y mantenerlas capaces de reparar músculo dañado. Eso fue completamente inesperado".

Qué podría revelar la regeneración muscular sobre el cáncer

Más allá de la distrofia muscular, el descubrimiento podría ayudar a los investigadores a investigar un misterio de larga data sobre la biología muscular. El músculo esquelético, el tipo de músculo que permite al cuerpo moverse, tiene una impresionante capacidad para regenerarse después de una lesión. Sin embargo, los cánceres que se originan en el músculo esquelético son relativamente raros, a pesar de que otros tejidos con una considerable actividad regenerativa pueden ser más vulnerables al cáncer.

Esto plantea una pregunta importante: ¿cómo puede el músculo mantener un sistema de reparación tan poderoso sin desarrollar cáncer con frecuencia? Los investigadores creen que el papel inusual de TRF2 en las células madre musculares podría ofrecer pistas. Al examinar cómo la proteína regula la actividad genética en el músculo en comparación con otros tejidos, los científicos podrían obtener una mejor comprensión de los mecanismos que apoyan la regeneración mientras limitan el riesgo de crecimiento celular descontrolado.

Esa distinción es relevante porque el cáncer se desarrolla cuando las células adquieren cambios que les permiten crecer y dividirse sin las restricciones biológicas normales. Encontrar formas de fortalecer la reparación muscular sin fomentar el crecimiento anormal sería un objetivo importante para futuras terapias.

Mourkioti y sus colegas ahora investigan si la forma en que las células madre musculares utilizan TRF2 podría conducir a nuevas estrategias de tratamiento para la distrofia muscular. También esperan determinar qué puede revelar este mecanismo sobre la biología del cáncer en tejidos que son más susceptibles a la enfermedad.

Aunque se necesita más investigación para determinar si estos hallazgos pueden traducirse en tratamientos para personas, el descubrimiento revela una parte importante del sistema de reparación muscular del cuerpo. También demuestra que una proteína asociada desde hace mucho tiempo con la protección del ADN tiene un papel mucho más amplio en mantener los músculos capaces de sanar.

La investigación fue apoyada por subvenciones del National Institutes of Health y del National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases.