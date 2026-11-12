Crimen del repartidor: "Mi hermana sigue en shock, Mauro intentó defenderla y lo mataron"

El asesinato de Mauro, el repartidor de Pedidos Ya que murió de un disparo en el pecho cuando intentó impedir un asalto en Alta Córdoba, provocó conmoción e indignación. El hecho ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 22.20, en calle Góngora, cerca de General Paz, cuando dos adolescentes de 14 y 16 años fueron interceptadas por dos delincuentes que circulaban en una moto.

Florencia Gómez, hermana de una de las jóvenes que fue atacada, reconstruyó en diálogo con Cadena 3 los momentos de violencia que terminaron con la muerte del trabajador. Según relató, su hermana Valentina todavía se encuentra en estado de shock y debió prestar declaración ante las autoridades.

“Ella aún se encuentra en un estado de shock. Anoche estuvieron declarando las chicas y hace un ratito la llevaron para Forense”, contó.

De acuerdo con el relato que su hermana le transmitió, las dos adolescentes habían salido a caminar y trotar por la zona junto a una amiga. Cuando regresaban, una moto de baja cilindrada con dos ocupantes se les cruzó en el camino.

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El acompañante descendió del vehículo, persiguió a las jóvenes y logró alcanzar a Valentina Gómez. La tiró al suelo y comenzó a apuntarle con un arma. Mientras tanto, el otro ocupante de la moto persiguió a la segunda adolescente hasta la esquina siguiente.

El momento en que Mauro intervino

En medio del asalto, Mauro advirtió lo que estaba sucediendo e intentó auxiliar a la joven. Según la reconstrucción de Florencia, el repartidor le gritó al delincuente para que dejara de atacarla. El asaltante se dio vuelta y le disparó a corta distancia, directamente en el pecho.

“Lo único que alcanzó Mauro fue decirle y se dio vuelta y lo mató”, relató Florencia sobre lo que le contó su hermana.

Después del disparo, el agresor regresó a la moto y escapó junto al cómplice. Las adolescentes no sufrieron el robo de sus pertenencias.

Florencia también explicó que su hermana vio a Mauro tendido en el suelo y corrió hacia un grupo de jóvenes para pedir ayuda. Luego llegaron la Policía y una ambulancia, pero el trabajador murió en el lugar.

La mujer cuestionó además algunos comentarios que circularon sobre el horario en el que las adolescentes caminaban por el barrio. “Uno debería tener el derecho de salir a caminar, a correr, a hacer ejercicio, a vivir sin que lo intenten asaltar en cualquier lugar”, sostuvo.

Consultada sobre la situación del barrio, Florencia aseguró que los vecinos conviven con episodios frecuentes de inseguridad. También cuestionó la falta de herramientas de vigilancia para identificar a los responsables.

Según indicó, durante la investigación los efectivos tuvieron que consultar a vecinos y comerciantes para intentar encontrar cámaras particulares, ante la falta de imágenes nítidas de los domos de seguridad.

“Los policías tenían que andar molestando a los vecinos, diciendo si alguien tiene una cámara, si tienen esto. Y nadie tenía”, señaló.

La hermana de la adolescente explicó que las jóvenes no pudieron identificar los rostros de los agresores porque ambos llevaban casco. Tampoco recordaban con precisión las características de la motocicleta.

Por el crimen hay un sospechoso de 38 años detenido. Sin embargo, las autoridades mantienen cautela sobre su posible participación, mientras avanzan las tareas para reconstruir el recorrido de la moto mediante registros de cámaras de vecinos y comercios.

Los repartidores marcharon para reclamar justicia y seguridad

El asesinato de Mauro movilizó a sus compañeros de trabajo y a otros repartidores de Córdoba, que realizaron una protesta en Alta Córdoba con cortes de calles y quema de cubiertas. Los trabajadores reclamaron respuestas del Ministerio de Seguridad provincial y pidieron que el ministro Juan Pablo Quinteros se presente para escuchar sus demandas.

Uno de los compañeros del joven contó a Cadena 3 que la inseguridad condiciona diariamente su trabajo y que, en algunas ocasiones, deben organizarse entre cuatro o cinco para realizar determinadas entregas.

“Estamos pidiendo por la vida de Mauro, que se haga justicia por él y, más que nada, que Quintero dé la cara y nos dé la tranquilidad para seguir trabajando”, expresó.

Otro trabajador recordó que Mauro había ido a retirar un pedido a un supermercado de la zona cuando vio el ataque contra las adolescentes. “Intenta meterse y en eso que intenta salvar a esas dos criaturas le pegan a él un tiro en el pecho a sangre fría”, relató.

Los manifestantes anunciaron que, después de concentrarse en el lugar del crimen, se trasladarían hacia Casa de Gobierno para intentar obtener una respuesta de las autoridades.

Entrevista de Ahora País.