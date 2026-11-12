El fútbol argentino tendrá un minuto de silencio en homenaje a Carlos Babington

La Asociación del Fútbol Argentina (AFA) decidió homenajear al exjugador, director técnico y presidente Carlos Babington, con un minuto de silencio en los partidos de este fin de semana.

A los 77 años, el recordado integrante del Huracán de 1973, campeón del Torneo Metropolitano, falleció durante las primeras horas del pasado miércoles 11 de noviembre, el mismo día del aniversario del estadio del “Globo”.

El homenaje afectará a todas las competencias durante este fin de semana, en el que se definirá el segundo finalista de la Copa Argentina y el primer ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino, entre otros partidos.

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El fútbol argentino perdió a uno de sus mejores jugadores en la década del 70, dueño de una gran elegancia para desempeñarse como “10” en Huracán y compartiendo mediocampo con Francisco Russo y Miguel Ángel Brindisi.

Además de lo hecho en el “Globo”, durante nueve años, Babington también jugó en el fútbol de Alemania, Estados Unidos y Colombia, retirándose con el cariño de la gente en Junior de Barranquilla, en 1983.

Poco después de abandonar el campo de juego, el “Inglés” comenzó una carrera como entrenador que lo vio dar cuatro pasos por Huracán, además de dos por Racing, y uno por River, Platense, Banfield y León de México. Sus éxitos estuvieron en la segunda categoría, de la que fue campeón con el equipo de Parque Patricios en 1990 y 2000, además de un título épico obtenido con el “Taladro” en 1993.

Con una vida ligada a Huracán, el mediocampista fue elegido como presidente y dirigió al club entre 2006 y 2011.

Su deceso pone de luto al fútbol argentino, por lo que la AFA decidió homenajearlo con un minuto de silencio en la previa de todos los partidos del fin de semana, agregando que han “perdido a una gran persona y amigo” en el comunicado oficial.