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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, Córdoba presenta un día caluroso con temperaturas que alcanzarán los 36°. Se prevé cielo despejado y condiciones de viento suaves. Conocé el pronóstico extendido.

13/11/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 27°. La sensación térmica se siente ligeramente más alta, alcanzando los 29°. La humedad es del 60%, lo que contribuye a una sensación de calor. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 13 de noviembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 20° y la máxima alcance los 36°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada en horas pico.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Córdoba indica que el sábado 14 de noviembre la mínima será de 20° y la máxima de 26°, con lluvias intensas. El domingo 15 de noviembre, se prevé un cielo despejado, con mínima de 19° y máxima de 30°. Para el lunes 16 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y máxima de 30°, con lluvias ligeras. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 28°, con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, se espera una mínima de 17° y máxima de 27°, con lluvias ligeras.

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