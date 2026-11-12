Disney+ lanza edición especial de 'Los Vengadores: Endgame' con adelanto de 'Doomsday'

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- La plataforma de streaming Disney+ tiene programado el estreno, este viernes 13 de noviembre, de una edición especial titulada Avengers: Endgame Bonus. Esta presentación incluirá un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, la esperada película de Marvel Studios, que se estrenará el 16 de diciembre.

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa de Disney+ busca revitalizar una de sus producciones más exitosas, con el objetivo de generar expectativa en torno al próximo estreno y la introducción de una nueva fase en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Si bien Disney+ no ha revelado detalles sobre la trama del adelanto ni su relación con la nueva entrega de Los Vengadores, la plataforma ha habilitado una colección de películas bajo el título "Esperando Avengers Doomsday". Esta colección incluye títulos que permiten a los espectadores repasar las historias previas al estreno.

El adelanto estará disponible exclusivamente para los suscriptores de Disney+ que accedan a esta presentación.

La película Los Vengadores: Endgame, lanzada en 2019, se ha consolidado como una de las producciones más exitosas de Marvel Studios, con una impresionante recaudación que supera los USD 2.900 millones en la taquilla mundial.

¿De qué tratará Avengers: Doomsday?

Aunque la trama oficial de Doomsday permanece en secreto, se ha confirmado que los eventos se desarrollarán tras el desenlace de Endgame y la conclusión de la guerra contra Thanos.

Un aspecto que ha generado debate es la participación de Robert Downey Jr. en el papel de Victor Von Doom / Doctor Doom, quien será el nuevo antagonista, sustituyendo al arco argumental original de Kang.