Un avance en magnetismo podría reducir drásticamente el consumo energético de los chips de IA

Un nuevo enfoque en la fabricación de chips de computadora podría reducir significativamente la energía requerida para el procesamiento, especialmente ante la creciente demanda de la inteligencia artificial. En el centro de este avance se encuentra una clase especial de materiales conocidos como multiferroicos, que combinan propiedades eléctricas y magnéticas que pueden ser controladas con voltajes extremadamente bajos.

Estos materiales prometen hacer que la electrónica futura sea mucho más eficiente energéticamente en comparación con la tecnología actual. Sin embargo, un obstáculo importante había impedido su uso en chips de computadora convencionales. Cuando los multiferroicos se fabrican lo suficientemente delgados para encajar en estos dispositivos, suelen perder el comportamiento eléctrico y magnético que los hace valiosos. Este problema es conocido como el efecto de la "capa muerta".

Un equipo de investigadores de la Universidad de Brown ha desarrollado una forma de superar esta limitación. Su técnica produce películas extremadamente delgadas de bismuto ferrito, un material multiferroico ampliamente estudiado, sin sacrificar sus propiedades esenciales. Más notable aún, el proceso otorga al material nuevas características magnéticas que podrían hacerlo especialmente útil para la electrónica futura.

"Hemos demostrado que podemos eliminar la capa muerta", afirmó Lucas Caretta, profesor asistente de ingeniería en Brown y líder del estudio. "Mostramos que se puede hacer este material tan delgado como se desee, hasta unos pocos angstroms, y sigue siendo ferroeléctrico y magnético".

Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature Materials.

Por qué los multiferroicos podrían transformar los chips de computadora

Lo que hace que los multiferroicos sean tan atractivos para la computación es la conexión inusual entre sus propiedades eléctricas y magnéticas. Su estructura atómica está compuesta por unidades repetitivas donde las cargas positivas y negativas están ubicadas en lados opuestos, creando una propiedad conocida como polarización eléctrica.

Aplicar un voltaje pequeño puede invertir esta polarización, cambiando efectivamente las posiciones de las cargas positivas y negativas. Esto proporciona una forma potencial de almacenar información digital como valores binarios (unos y ceros) utilizando muy poca electricidad.

Debido a que el comportamiento magnético del material está vinculado a su polarización eléctrica, la información almacenada también puede ser recuperada magnéticamente. Esta combinación podría permitir componentes de memoria y lógica que requieren significativamente menos energía que las tecnologías existentes.

El desafío ha sido hacer que estos materiales sean lo suficientemente pequeños para dispositivos prácticos. Los chips de computadora modernos requieren capas excepcionalmente delgadas, pero los multiferroicos tradicionalmente dejan de funcionar correctamente cuando se reducen a tales dimensiones.

Dos efectos separados causan esta ruptura. Primero, la estructura atómica del material se distorsiona, interrumpiendo la disposición y el entorno químico necesarios para que sus propiedades funcionen. En segundo lugar, los campos eléctricos internos interfieren con la polarización del material hasta que ya no puede mantenerse. Juntos, estos efectos destruyen tanto su comportamiento ferroeléctrico como magnético, creando la problemática capa muerta.

Cómo los ingenieros de Brown eliminaron la capa muerta

Para resolver el problema, el equipo de Brown desarrolló un nuevo método para producir películas delgadas de bismuto ferrito.

Los investigadores depositaron el material sobre una base hecha de escandio de disprosio, un compuesto derivado de elementos de tierras raras. Este material subyacente tiene una estructura cristalina con dimensiones ligeramente más pequeñas que el bismuto ferrito, creando un desajuste entre sus disposiciones atómicas.

Ese desajuste coloca al bismuto ferrito bajo compresión, ayudando a preservar la estructura atómica necesaria para que sus propiedades eléctricas y magnéticas se mantengan intactas.

El equipo también incorporó una segunda capa metálica diseñada para contrarrestar los campos eléctricos no deseados. Al prevenir que esos campos interrumpan la polarización eléctrica del material, la capa adicional aborda la otra causa principal del efecto de la capa muerta.

Juntas, estas modificaciones permiten que la película de bismuto ferrito retenga sus propiedades multiferroicas incluso cuando se reduce a solo unos pocos angstroms de grosor.

Pero los investigadores descubrieron algo más. En lugar de simplemente preservar las capacidades originales del material, su enfoque mejoró en realidad su comportamiento magnético.

Una forma inesperada de magnetismo

Las capas diseñadas hicieron que el bismuto ferrito exhibiera altermagnetismo, una forma inusual de magnetismo que combina características útiles de dos estados magnéticos más familiares: el ferromagnetismo y el antiferromagnetismo.

Este descubrimiento podría ser particularmente importante para desarrollar componentes de computadora más rápidos y compactos.

"Los ferromagnetos son útiles para la memoria y la lógica porque producen señales magnéticas fuertes que son fáciles de leer", dijo Caretta. "El desafío es que son relativamente lentos, y sus campos magnéticos dispersos dificultan empaquetar dispositivos de manera densa en un chip sin interferencias. Los antiferromagnetos pueden operar mucho más rápido y evitar esos campos dispersos, pero sus señales son mucho más difíciles de detectar. Los altermagnetos son una especie de mejor de ambos mundos: pueden ser rápidos, integrados de manera densa y aún proporcionar una señal eléctrica fuerte para la lectura".

En otras palabras, los altermagnetos ofrecen una combinación potencialmente valiosa de velocidad, compacidad y señales legibles. Estas características podrían ayudar a los ingenieros a construir componentes de computadora que operen de manera eficiente sin los problemas de interferencia asociados con los materiales magnéticos convencionales.

La capacidad de crear este comportamiento magnético en una película multiferroica excepcionalmente delgada hace que el descubrimiento sea especialmente prometedor para futuros diseños de chips.

Un nuevo camino hacia la computación eficiente en energía para la IA

A medida que la inteligencia artificial continúa impulsando la demanda de potencia de cálculo, desarrollar hardware que consuma menos electricidad se ha convertido en un objetivo cada vez más importante. Caretta cree que los nuevos hallazgos podrían ayudar a acercar los materiales multiferroicos a un uso práctico en dispositivos de memoria y computación de bajo consumo. Aunque la tecnología aún necesita más desarrollo antes de poder incorporarse en chips comerciales, la investigación demuestra que se puede superar una limitación de materiales de larga data.

También muestra que la ingeniería cuidadosa del entorno atómico de un material puede hacer más que preservar sus propiedades existentes. Bajo las condiciones adecuadas, puede producir un comportamiento útil que no estaba presente en el material original.

"Sabemos que las propiedades subyacentes ya están allí en los materiales a granel", dijo Caretta. "El truco es aprender a ingenierarlas en una forma que sea útil, y a veces incluso mejor que lo que la naturaleza nos da".

La investigación recibió financiamiento de la Oficina de Investigación del Ejército de EE. UU. (W911NF-21-2-0162), la Fundación Nacional de Ciencia (DMR-2039380, OIA-2327352) y el Departamento de Energía de EE. UU. (DE-AC02-05CH11231).