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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará un clima cálido, con temperaturas que oscilarán entre 20° y 29°. Se espera un cielo despejado durante la jornada.

13/11/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico para el viernes 13 de noviembre

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Este viernes 13 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se prepara para un día cálido y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 20° y 29°, brindando un clima ideal para actividades al aire libre. La sensación térmica actual es de 23°, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar del día.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con un clear sky, lo que permite una visibilidad de 10000 metros. La temperatura actual es de 22°, con una humedad del 82%. El viento sopla a 4.63 m/s desde el sureste, lo que contribuye a la sensación de frescura en la mañana. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 20° y la máxima alcance los 29°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que sugiere que será un día mayormente soleado y cálido. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un clima ideal para actividades al aire libre.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el sábado 14 de noviembre la temperatura mínima será de 19° y la máxima de 27°, con posibilidad de light rain. El domingo 15 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 23°, con few clouds. Para el lunes 16 de noviembre, se esperan lluvias moderadas, con mínimas de 19° y máximas de 22°. Finalmente, el martes 17 de noviembre, el clima se mantendrá nublado, con mínimas de 18° y máximas de 25°.

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