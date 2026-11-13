Desayuno saludable: bizcocho de avena alto en proteínas para empezar el día con energía

La avena, presente en nuestras cocinas en diversas formas como copos, harina o bebida vegetal, ha ganado popularidad como alimento ideal para deportistas. Aunque no se considera un superalimento, su riqueza en proteínas y fibra la convierte en un aliado nutricional. Históricamente, los desayunos a base de avena han sido comunes en muchos países, donde el porridge ha servido como un alimento energético básico para las clases humildes.

En la actualidad, es posible aprovechar este cereal de múltiples maneras. En esta ocasión, se propone una receta de bizcocho de avena, enriquecido con ingredientes que aportan aún más proteínas. El resultado es un pastel jugoso y tierno, que puede hornearse en un solo molde o en moldes individuales como tartaletas o muffins. Además, se puede preparar en microondas, ajustando el tiempo de cocción según el tamaño del molde.

La receta utiliza huevos enteros y claras, aunque se puede optar solo por claras para reducir la grasa. También se incorpora skyr, un lácteo espeso y rico en proteínas. Si se eligen otros yogures, la masa podría resultar más húmeda. En caso de no contar con proteína en polvo, se puede sustituir por más harina de avena o frutos secos molidos, como cacahuetes o almendras.

Ingredientes para 8 unidades:

- 120 g Huevo (peso sin cáscara)

- 100 g Clara de huevo

- 450 g Yogur skyr natural u otro yogur natural cremoso o queso fresco proteico

- 50 g Harina de avena

- 25 g Copos de avena

- 15 g Proteína en polvo (de suero de leche o vegana)

- 7,5 mL Esencia de vainilla o canela o ralladura de cítricos

- 15 g Tahini o crema de frutos secos natural (opcional)

- 40 g Eritritol (opcional)

- Fruta al gusto

Elaboración:

La dificultad de la receta es fácil y el tiempo total estimado es de 45 minutos, de los cuales 20 son de preparación y 25 de cocción. Para comenzar, se precalienta el horno a 170º C con aire o 180º C con calor arriba y abajo. Es necesario engrasar los moldes elegidos si es preciso. Luego, se baten los huevos con las claras y se añaden la vainilla y el eritritrol, si se utiliza, hasta que la mezcla espume ligeramente.

A continuación, se incorpora el yogur o skyr, la ralladura de cítricos, la harina de avena, los copos y la proteína, mezclando con varillas hasta obtener una mezcla homogénea. Se divide la mezcla en los moldes o se coloca en un molde grande apto para el horno. Se puede decorar con fruta y, opcionalmente, más copos de avena o frutos secos.

El bizcocho se hornea hasta que al pinchar el centro con un palillo salga casi limpio, lo que tomará entre 20 y 25 minutos para moldes pequeños. Es recomendable dejar enfriar fuera del horno antes de desmoldar.

Este desayuno alto en proteínas, según el tamaño de las porciones, resultará saciante sin ser pesado, manteniendo a raya el hambre durante toda la mañana. Se puede acompañar con más fruta de temporada y la bebida que se prefiera, como café, leche, té o una bebida vegetal. En los meses de calor, es aconsejable conservar las porciones en la nevera o congelarlas individualmente para su mejor conservación.