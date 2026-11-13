Receta de naranjas confitadas: el dulce que transformará tus postres

La fruta confitada a menudo genera opiniones divididas, pero una receta de naranjas confitadas puede cambiar la perspectiva de quienes no las aprecian. Con esta preparación, se logra un dulce que se puede incorporar a diversas tartas, pasteles y bizcochos, convirtiéndose en un ingrediente versátil y delicioso. Además, es posible elaborar las clásicas orangettes, que son rodajas de naranja bañadas en chocolate, elevando el atractivo de cualquier postre.

La elaboración de naranjas confitadas no es complicada, aunque requiere algo de paciencia y precisión. Al hacer varias naranjas a la vez, se asegura tener un suministro constante para distintas recetas. El secreto radica en cortar las naranjas en rodajas finas y preparar un almíbar robusto que garantice el proceso de confitado. Un toque de sal también se incluye, aportando un matiz interesante al sabor final.

Ingredientes para preparar naranjas confitadas:

1 unidad de naranja grande

200 mL de agua

400 g de azúcar

1 cucharadita (5 mL) de sal

Elaboración:

El proceso de preparación es sencillo y toma aproximadamente 26 horas y 15 minutos, que incluye 10 minutos de preparación, 2 horas y 5 minutos de cocción, y 24 horas de reposo. Se comenzó lavando bien la naranja con su piel y cortándola en rodajas de medio centímetro de grosor. Luego, se blanqueó la naranja al hervirla en una cacerola con agua y la cucharadita de sal durante un minuto. Tras este primer hervor, se retiró el agua y se refrescaron las naranjas bajo el grifo de agua fría.

A continuación, se llenó nuevamente la cacerola con los 200 mL de agua y se añadió el azúcar, calentando hasta que se disolvió por completo. Se incorporaron las rodajas de naranja y se llevó la mezcla a un punto de ebullición mínima durante dos horas, moviendo la cacerola suavemente por las asas sin tocar las naranjas. Al finalizar, se apagó el fuego y se dejó reposar las rodajas de naranja en el almíbar hasta el día siguiente, momento en el que se pueden escurrir o conservar en su almíbar.

Uso de las naranjas confitadas:

Las naranjas confitadas son ideales para decorar el tradicional roscón de Reyes, pero su uso no se limita a esa ocasión. Durante el resto del año, se pueden disfrutar como un postre o para embellecer otras recetas de repostería casera. Su sabor y textura aportan un toque especial que realza cualquier preparación.