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Receta saludable: Verduras y ricota para un plato delicioso y nutritivo

Hoy compartimos una receta ideal para quienes buscan comer saludable. Esta combinación de verduras y ricota se puede disfrutar tanto como entrada como plato principal.

12/11/2026 | 03:18Redacción Cadena 3

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Receta saludable de verduras y ricota

FOTO: Receta saludable de verduras y ricota

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La cocina saludable se vuelve cada vez más popular entre quienes buscan alternativas ricas y nutritivas. En este sentido, una receta que destaca por su sabor y beneficios nutricionales es la que combina verduras y ricota. Este plato se puede servir tanto como entrada como plato principal, adaptándose a diferentes ocasiones y preferencias.

La versatilidad de esta preparación radica en la variedad de verduras que se pueden utilizar, permitiendo personalizar la receta según los gustos individuales. Algunas opciones recomendadas son espinaca, zucchini, pimientos y tomates, que aportan no solo un color vibrante, sino también una serie de nutrientes esenciales.

La ricota, por su parte, añade una textura cremosa y un sabor suave que complementa perfectamente a las verduras. Este ingrediente es bajo en grasa y rico en proteínas, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el sabor.

Para preparar este delicioso plato, se recomienda comenzar por saltear las verduras elegidas en un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernas. Luego, se agrega la ricota y se mezcla bien, permitiendo que los sabores se integren. Esta mezcla se puede servir en porciones individuales o en un solo plato, según la preferencia.

Además, se puede potenciar el sabor de la receta con hierbas frescas como albahaca o orégano, que aportan un aroma irresistible y un toque mediterráneo.

Lectura rápida

¿Qué receta se presenta?
Una combinación de verduras y ricota que puede servirse como entrada o plato principal.

¿Cuáles son las verduras recomendadas?
Se sugieren espinaca, zucchini, pimientos y tomates por su sabor y nutrientes.

¿Por qué es saludable la ricota?
La ricota es baja en grasa y rica en proteínas, ideal para una alimentación equilibrada.

¿Cómo se prepara el plato?
Se saltean las verduras en aceite de oliva, se mezcla con ricota y se sirve.

¿Qué hierbas se pueden agregar?
Se recomienda albahaca u orégano para potenciar el sabor del plato.

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