En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Recetas

Descubren nueva especie de pez en el océano Atlántico con características únicas

Investigadores identificaron una nueva especie de pez en el océano Atlántico, destacando su coloración y estructura ósea inusuales. El hallazgo podría tener implicaciones para la biodiversidad marina.

12/11/2026 | 03:19Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Descubren nueva especie de pez en el Atlántico

FOTO: Descubren nueva especie de pez en el Atlántico

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un equipo de científicos realizó un descubrimiento notable en el océano Atlántico al identificar una nueva especie de pez que presenta características únicas. Este hallazgo se produjo durante una expedición de investigación que tuvo lugar el mes pasado, en la que se exploraron áreas poco estudiadas de la plataforma continental.

La nueva especie, que aún no ha sido nombrada oficialmente, se distingue por su coloración vibrante y una estructura ósea inusual que difiere de las especies conocidas en la región. Los investigadores de la Universidad de Ciencias Marinas explicaron que la identificación de este pez contribuye a un mejor entendimiento de la biodiversidad en el océano.

Durante la expedición, los científicos utilizaron tecnología avanzada para capturar imágenes y recolectar muestras del hábitat donde habita esta especie. Los datos preliminares sugieren que el pez podría desempeñar un papel importante en el ecosistema local, aunque aún se están realizando estudios para comprender su comportamiento y hábitat.

La doctora Ana Pérez, líder del equipo de investigación, destacó la importancia de este descubrimiento, afirmando que "cada nueva especie identificada en el océano es un recordatorio de la riqueza de la biodiversidad marina y la necesidad de proteger nuestros ecosistemas". Este tipo de hallazgos no solo enriquece el conocimiento científico, sino que también resalta la urgencia de preservar los océanos ante la amenaza del cambio climático.

El estudio será publicado en la próxima edición de la revista Marine Biology, donde se detallarán las características del pez y su hábitat. Los investigadores esperan que este descubrimiento impulse futuras exploraciones en áreas marinas que aún no han sido exploradas adecuadamente.

Lectura rápida

¿Qué se descubrió?
Una nueva especie de pez en el océano Atlántico con características únicas.

¿Quién realizó el hallazgo?
Un equipo de investigadores de la Universidad de Ciencias Marinas.

¿Cuándo se llevó a cabo la expedición?
El mes pasado, durante una exploración de áreas poco estudiadas.

¿Dónde se encontró la nueva especie?
En la plataforma continental del océano Atlántico.

¿Por qué es importante el descubrimiento?
Resalta la biodiversidad marina y la necesidad de proteger los ecosistemas oceánicos.

Lo más visto

Recetas

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf