Receta clásica de masa para un delicioso postre con crema pastelera y almendras

Para preparar la masa, se comenzó disolviendo la levadura en la mitad de la leche tibia, añadiendo miel y dos cucharadas de harina. Se mezcló bien y se dejó reposar unos minutos hasta que la mezcla adquirió una apariencia esponjosa.

En un bol o en la amasadora, se colocó el resto de la harina junto con la sal, formando una corona. Se incorporó el azúcar, el resto de la leche, las ralladuras de naranja y limón, la esencia de vainilla, la mezcla esponjosa y, por último, los huevos previamente batidos. Se unieron todos los ingredientes desde el centro hacia los bordes, utilizando una espátula o corne si se hacía a mano. Si se utilizó la amasadora, se optó por un programa de amasado a baja o media velocidad durante unos cinco minutos.

Luego, se incorporó la manteca a temperatura ambiente, cortada en cubos, y se continuó amasando. Aunque al principio la masa parecía difícil de trabajar, con el tiempo y la integración de la manteca, la textura fue cambiando.

Se logró una masa blanda que se trabajó hasta que quedó lisa y elástica. Se dispuso en un recipiente pincelado con un poco de manteca o aceite y se dejó reposar durante diez minutos.

Posteriormente, se estiró la masa y se colocó en un molde o bandeja para horno forrada con papel para hornear. Se decoró con crema pastelera formando un enrejado, se espolvorearon almendras fileteadas y azúcar, y se dejó crecer hasta que duplicó su tamaño.

Se precalentó el horno a 180 grados y se horneó durante 30 minutos, o hasta que la superficie adquirió un color dorado. Finalmente, se retiró del horno y se dejó enfriar sobre una rejilla metálica.