Receta clásica de masa para un delicioso postre con crema pastelera y almendras
Descubre cómo hacer una masa esponjosa ideal para postres, con una receta sencilla que incluye crema pastelera y almendras. Perfecta para compartir en cualquier ocasión.
FOTO: Masa esponjosa con crema pastelera y almendras
Para preparar la masa, se comenzó disolviendo la levadura en la mitad de la leche tibia, añadiendo miel y dos cucharadas de harina. Se mezcló bien y se dejó reposar unos minutos hasta que la mezcla adquirió una apariencia esponjosa.
En un bol o en la amasadora, se colocó el resto de la harina junto con la sal, formando una corona. Se incorporó el azúcar, el resto de la leche, las ralladuras de naranja y limón, la esencia de vainilla, la mezcla esponjosa y, por último, los huevos previamente batidos. Se unieron todos los ingredientes desde el centro hacia los bordes, utilizando una espátula o corne si se hacía a mano. Si se utilizó la amasadora, se optó por un programa de amasado a baja o media velocidad durante unos cinco minutos.
Luego, se incorporó la manteca a temperatura ambiente, cortada en cubos, y se continuó amasando. Aunque al principio la masa parecía difícil de trabajar, con el tiempo y la integración de la manteca, la textura fue cambiando.
Se logró una masa blanda que se trabajó hasta que quedó lisa y elástica. Se dispuso en un recipiente pincelado con un poco de manteca o aceite y se dejó reposar durante diez minutos.
Posteriormente, se estiró la masa y se colocó en un molde o bandeja para horno forrada con papel para hornear. Se decoró con crema pastelera formando un enrejado, se espolvorearon almendras fileteadas y azúcar, y se dejó crecer hasta que duplicó su tamaño.
Se precalentó el horno a 180 grados y se horneó durante 30 minutos, o hasta que la superficie adquirió un color dorado. Finalmente, se retiró del horno y se dejó enfriar sobre una rejilla metálica.
Lectura rápida
¿Qué se prepara?
Una masa esponjosa para postres, decorada con crema pastelera y almendras.
¿Quién puede hacerla?
Cualquier persona que siga la receta, sin necesidad de ser un chef profesional.
¿Cuándo se debe hornear?
Después de dejar crecer la masa, se hornea durante 30 minutos a 180 grados.
¿Dónde se puede servir?
Ideal para compartir en celebraciones, reuniones familiares o como un delicioso postre.
¿Por qué es especial?
La combinación de sabores y texturas la convierte en una opción irresistible para los amantes de los postres.