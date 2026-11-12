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La Justicia española clausura el grupo neonazi Núcleo Nacional tras incautar un arsenal

A los arrestados se les imputan los delitos de asociación ilícita y delitos de odio contra colectivos vulnerables e ideología antagónica.

12/11/2026 | 18:01Redacción Cadena 3

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Justicia española ordena el cese del grupo neonazi Núcleo Nacional tras la incautación de arsenal

FOTO: Justicia española ordena el cese del grupo neonazi Núcleo Nacional tras la incautación de arsenal

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Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- El sistema judicial de España determinó el cierre definitivo del grupo neonazi Núcleo Nacional (NN) y la clausura de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid tras la detención de 14 de sus integrantes el pasado viernes.

A los detenidos se les imputan los delitos de asociación ilícita y delitos de odio contra colectivos vulnerables e ideología antagónica, según lo informado por RTVE y Euronews, y confirmado por Noticias Argentinas.

En el marco de este operativo, la Policía Nacional incautó un arsenal peligroso que incluía más de una veintena de armas de fuego, municiones, táseres y defensas extensibles.

Los agentes arrestaron el viernes a 14 personas durante una operación que se llevó a cabo en diversas provincias de España, donde también se registró la sede central del grupo en Madrid. Las detenciones se realizaron en Madrid, Valladolid, Asturias, Guadalajara, Pontevedra, Burgos y Alicante, totalizando 12 registros.

La jueza del Tribunal de Instancia nº 1 de Gijón, Ana López Pandiella, impuso a los detenidos medidas como el retiro del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias semanales en el juzgado, así como el bloqueo de sus perfiles en redes sociales.

Un arsenal de armas prohibidas y parafernalia radical

Durante los registros, los agentes se apoderaron de material de carácter radical y supremacista, además de un arsenal peligroso que incluía más de 20 armas de fuego, una considerable cantidad de munición, armas blancas, defensas extensibles, táseres, escudos tácticos y diversos objetos contundentes.

De acuerdo con la investigación policial, la organización operaba a través de una red de captación centrada en la juventud y en la minoría de edad, utilizando técnicas de adoctrinamiento tanto digitales como presenciales para fomentar el odio y la confrontación violenta.

La jueza subraya su "carácter paramilitar"

La jueza acusó a Núcleo Nacional de ser una asociación de "carácter paramilitar", con una "estructura jerarquizada" orientada a la "promoción sistemática del odio, la discriminación y la violencia ideológica".

En un auto al que tuvo acceso RTVE, la magistrada mencionó que la organización presenta una "jerarquía piramidal perfectamente definida" con clara subordinación y órganos directivos que establecen las normas internas, además de aprobar, planificar y coordinar las acciones de sus militantes, "muchas de ellas de carácter violento".

La jueza destacó que Núcleo Nacional ha mantenido contactos con hasta 20 organizaciones de 14 países, entre ellas Patriot Front (EE.UU.), Red Angers (Francia) y la Brigada de Fuerzas Especiales AZOV (Ucrania).

Según el informe policial, los investigados se trasladaron en agosto para recibir "formación militar y experiencia en escenarios reales" por parte de las Brigadas Azov ucranianas, con el fin de "transmitir dichos conocimientos a militantes de Núcleo Nacional en España". Los agentes expresan su preocupación por el posible acceso de la asociación a armas de guerra.

Los neonazis habrían presumido de sus actividades en territorio ucraniano a través de videos en redes sociales, donde aparecían equipados "con chalecos antibalas y material militar, manejando y disparando lo que parece un fusil tipo AK-47", según añade el informe de RTVE.

Lectura rápida

¿Qué decidió la Justicia española?
Clausuró el grupo neonazi Núcleo Nacional y sus sedes tras la detención de 14 miembros.

¿Cuáles son los delitos imputados?
Asociación ilícita y delitos de odio contra colectivos vulnerables e ideología antagónica.

¿Qué tipo de arsenal fue incautado?
Más de 20 armas de fuego, municiones, táseres y material de carácter radical.

¿Qué medidas se impusieron a los arrestados?
Retiro del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias semanales en el juzgado.

¿Con quiénes mantenía contacto el grupo?
Con 20 organizaciones de 14 países, incluyendo Patriot Front (EE.UU.) y Brigada AZOV (Ucrania).

[Fuente: Noticias Argentinas]

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