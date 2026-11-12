Álvaro García Linera confirma su asilo político en México y desata controversia en Bolivia

Buenos Aires, 12 noviembre (NA/Xinhua) -- Álvaro García Linera, quien se desempeñó como exvicepresidente de Bolivia, confirmó hoy que ha conseguido asilo político en México. Esta declaración se produce en un contexto de reactivación de una investigación judicial que incluye al exmandatario Evo Morales.

"Ya tengo el asilo político en México", expresó García Linera al ser consultado por el diario boliviano El Deber, lo que corroboró información previamente difundida por la cadena televisiva Unitel.

La afirmación del exvicepresidente contrasta con lo declarado el día anterior por el gobierno boliviano. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, afirmó que la Cancillería no había recibido solicitud ni información oficial relacionada con el asilo de García Linera ante el Estado mexicano.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, añadió que los registros migratorios indican que García Linera había abandonado Bolivia con destino a Argentina y que el gobierno no tenía constancia de su petición de asilo en México.

La justicia boliviana ha comenzado una fase preliminar de investigación relacionada con el caso hotel Las Américas. Este caso involucra un operativo policial que ocurrió el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, donde murieron tres ciudadanos extranjeros.

En octubre, legisladores de la agrupación Libre presentaron una proposición acusatoria contra Evo Morales y García Linera para impulsar un juicio de responsabilidades. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha activado la etapa preliminar de esta investigación.

Por su parte, el expresidente Morales ha desestimado la posibilidad de abandonar Bolivia y ha manifestado su intención de permanecer en el país para enfrentar las acciones judiciales en su contra.