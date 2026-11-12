El Banco Central de Paraguay asegura que Ueno Bank tiene activos superiores a sus pasivos

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, confirmó este jueves que, tras el proceso de verificación patrimonial del intervenido Ueno Bank, se determinó que los activos de la entidad superan a sus pasivos, lo que implica la existencia de fondos sanos.

Se estima que los activos alcanzan aproximadamente 600 millones de dólares, cifra que excede el total de deudas que tenía el banco con el sistema previsional, lo que garantiza que los recursos serán devueltos efectivamente a las cajas jubilatorias.

"Este hallazgo asegura que ningún jubilado o potencial jubilado, tanto de IPS (Instituto de Previsión Social) como de las demás cajas previsionales tengan algún impacto negativo de la resolución del banco Ueno", aclaró el funcionario.

Añadió que esta información se verifica sin considerar otros activos del ente intervenido, como edificios que están a su nombre. Expresó su confianza en que, dentro del plazo establecido por la ley, se podrá llevar a cabo una licitación y el traspaso de los activos y pasivos del Ueno Bank a otra entidad financiera.

Además, mencionó que la intención es licitar y transferir la cartera en lotes a otros bancos del sistema para proteger a los ahorristas y evitar la concentración de fondos en una sola entidad, lo que había ocurrido en el caso de Ueno, y así prevenir la formación de un "megabanco".

"Ese proceso que estimamos va a durar entre ocho a diez días aproximadamente, para tener una imagen más exacta de lo que se conoce como balance de exclusión, o sea, activos sanos, contrastado con el total de pasivos de la entidad", destacó.

El presidente del BCP también resaltó que la ley permite que el Fondo de Garantías complete cualquier faltante en la comparación entre activos y pasivos, facilitando así el proceso de licitación.

Por otro lado, explicó que si antes de realizar los pagos pendientes a los inversionistas de Ueno Bank se concreta el traspaso de activos a una nueva entidad, ya no sería necesaria la devolución del dinero, sino que esos recursos pasarían a ser responsabilidad de la nueva entidad financiera, convirtiendo a los depositantes en sus nuevos clientes.