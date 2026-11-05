Chuck Schumer promete acabar con la guerra en Irán con apoyo de algunos republicanos

FOTO: El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, en Washington D.C.

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, declaró el miércoles que su partido se compromete a "poner fin a la guerra" con Irán y que contará con la colaboración de algunos senadores republicanos.

"Vamos a poner fin a la guerra. Ya contamos con algunos republicanos que se han sumado a nosotros para ponerle fin, y los padres fundadores establecieron el poder del Congreso sobre el presupuesto como uno de los mecanismos para frenar a un presidente que emprende una guerra sin el consentimiento del pueblo estadounidense", afirmó Schumer durante una conferencia de prensa en la sede del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, ubicada en Washington, D.C..

Las palabras de Schumer se produjeron pocas horas después de que los demócratas arrebataran a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de medio mandato.

El presidente Donald Trump comentó a The Wall Street Journal que la guerra fue parcialmente responsable de las significativas pérdidas de los republicanos en dichas elecciones. Sin embargo, Trump sostuvo que no se arrepentía de haber iniciado el conflicto a principios de este año.

En relación a la derrota electoral, Trump expresó: "No lo considero un revés para mí", y agregó que "Hemos tenido los dos mejores años en la historia de la presidencia en lo que respecta a la economía y a todo lo que hemos hecho".