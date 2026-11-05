Chuck Schumer promete acabar con la guerra en Irán con apoyo de algunos republicanos
El líder demócrata Chuck Schumer anunció que su partido trabajará para finalizar una guerra iniciada sin la aprobación popular, con el respaldo de senadores republicanos.
FOTO: El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, en Washington D.C.
Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, declaró el miércoles que su partido se compromete a "poner fin a la guerra" con Irán y que contará con la colaboración de algunos senadores republicanos.
"Vamos a poner fin a la guerra. Ya contamos con algunos republicanos que se han sumado a nosotros para ponerle fin, y los padres fundadores establecieron el poder del Congreso sobre el presupuesto como uno de los mecanismos para frenar a un presidente que emprende una guerra sin el consentimiento del pueblo estadounidense", afirmó Schumer durante una conferencia de prensa en la sede del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, ubicada en Washington, D.C..
Las palabras de Schumer se produjeron pocas horas después de que los demócratas arrebataran a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de medio mandato.
El presidente Donald Trump comentó a The Wall Street Journal que la guerra fue parcialmente responsable de las significativas pérdidas de los republicanos en dichas elecciones. Sin embargo, Trump sostuvo que no se arrepentía de haber iniciado el conflicto a principios de este año.
En relación a la derrota electoral, Trump expresó: "No lo considero un revés para mí", y agregó que "Hemos tenido los dos mejores años en la historia de la presidencia en lo que respecta a la economía y a todo lo que hemos hecho".
Lectura rápida
¿Qué anunció Chuck Schumer?
Chuck Schumer anunció que su partido trabajará para poner fin a la guerra con Irán.
¿Quién apoya a Schumer en esta iniciativa?
Algunos senadores republicanos se han sumado al esfuerzo para finalizar la guerra.
¿Cuándo se realizaron estas declaraciones?
Las declaraciones de Schumer fueron realizadas el 5 de noviembre, después de las elecciones de medio término.
¿Qué opinó Trump sobre la guerra?
Donald Trump afirmó que la guerra fue parcialmente responsable de las pérdidas republicanas, pero no se arrepiente de haberla iniciado.
¿Cómo considera Trump su derrota electoral?
Trump no considera su derrota como un revés y destaca logros en su administración.
[Fuente: Noticias Argentinas]