Alerta en Europa: múltiples vuelos reciben amenazas de bomba y generan desvíos de emergencia

Buenos Aires, 5 noviembre (NA-Xinhua) — Más de una decena de vuelos de pasajeros en toda Europa recibieron este jueves amenazas de bomba, lo que obligó a desviar varios aviones y provocó inspecciones de seguridad en aeropuertos de distintos países, según informaciones de medios locales y comunicados de las aerolíneas.

Un avión de pasajeros Airbus A320 que cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado la mañana de este jueves a la base aérea de Évreux, en el norte de Francia, tras una alerta de bomba, informó el canal de televisión galo TF1.

Según el medio, el vuelo EI402, operado por la aerolínea irlandesa Aer Lingus, despegó del aeropuerto de Dublín a las 06:23 GMT y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto de Roma-Fiumicino a las 10:50, hora local (09:50 GMT).

La aeronave aterrizó en la base aérea francesa poco después de las 10:00, hora local (09:00 GMT); sus 151 pasajeros y seis tripulantes fueron trasladados a un lugar seguro, mientras se desplegaban equipos de artificieros, indicó la radio pública francesa Franceinfo.

Este incidente se produjo en medio de una serie de avisos de bomba contra aviones de pasajeros en toda Europa, ya que otras aeronaves que volaban desde Copenhague, Madrid y Londres hacia Sofía, la capital de Bulgaria, recibieron amenazas de bomba, según informaron los medios de este país.

Además, un vuelo de la aerolínea polaca LOT, procedente de Varsovia, aterrizó sin incidentes en el aeropuerto de Bruselas, tras un aviso sospechoso relacionado con la aeronave, según la agencia de noticias Belga.

Comunicado de AESA

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) afirmó que seguirá de cerca la evolución de la situación y evaluará las posibles repercusiones para la seguridad aérea tras las amenazas de bomba contra varios aviones de pasajeros en Europa, según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas.

La AESA señaló, en una respuesta enviada por correo electrónico a la agencia de noticias Xinhua, que "seguirá de cerca estos acontecimientos para identificar y evaluar cualquier posible repercusión para la seguridad aérea derivada de este tipo de amenazas".

Claire Georges, portavoz adjunta de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), afirmó, también en declaraciones realizadas ese mismo día, que la agencia está dispuesta a prestar apoyo a las autoridades nacionales, a petición de estas, cuando las amenazas estén vinculadas con la delincuencia organizada grave o el terrorismo mediante, entre otras medidas, el intercambio de información y la identificación de posibles conexiones entre países.