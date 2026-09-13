Rosario disfrutó del Fan Fest en el primer día pleno de los Juegos Suramericanos
Familias, jóvenes y visitantes se acercaron desde temprano al Parque Independencia y al Museo del Deporte. Con las competencias en marcha, los espacios recreativos comenzaron a recibir al público con propuestas gratuitas.
13/09/2026 | 15:25Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Familias, jóvenes y visitantes se acercaron desde temprano al Parque Independencia.
FOTO: Familias, jóvenes y visitantes se acercaron desde temprano al Parque Independencia.
Rosario vivió este domingo el primer día pleno de actividad de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con las competencias ya en marcha y la apertura de los Fan Fest, que desde temprano comenzaron a reunir a familias, jóvenes y visitantes.
El Parque Independencia fue uno de los principales puntos de encuentro durante la mañana. Allí se combinó el movimiento de los escenarios deportivos con las propuestas recreativas, gastronómicas y culturales preparadas para acompañar el desarrollo de los Juegos.
Pese al frío de la jornada, el sol favoreció una postal de familias recorriendo los espacios, chicos participando de actividades y público siguiendo las distintas disciplinas que comenzaron a disputarse en la ciudad.
Las filas para ingresar a algunas competencias también fueron parte de la escena de este domingo, con una importante circulación de personas entre los distintos sectores del parque.
Un espacio para disfrutar más allá de las competencias
El Fan Fest del Parque Independencia y el espacio instalado en el Museo del Deporte abrieron sus puertas con actividades para todas las edades, espectáculos, propuestas recreativas y alternativas gastronómicas.
La iniciativa busca extender la experiencia de los Juegos más allá de cada competencia y sumar un punto de encuentro para quienes se acercan a acompañar a los atletas o simplemente a disfrutar de la jornada.
El acceso a los Fan Fest es libre y gratuito, aunque se requiere una registración previa y la descarga de un código QR correspondiente a cada día a través de fanfest.santafe2026.ar.
Para quienes quieran asegurar un lugar en las competencias, también se pueden reservar entradas mediante entradas.santafe2026.ar, con tickets de 10 mil pesos. Lo recaudado será destinado a Cilsa, organizaciones de excombatientes de Malvinas y Cáritas.
Con las disciplinas en marcha y los espacios recreativos funcionando a pleno, Rosario comenzó a transitar una de las jornadas centrales de los Juegos Suramericanos, con el público como uno de los grandes protagonistas del domingo.
Lectura rápida
¿Qué se celebra en Rosario este domingo? Se celebran los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
¿Quiénes asisten a los eventos? Familias, jóvenes y visitantes son parte de la audiencia.
¿Dónde se llevan a cabo las actividades principales? En el Parque Independencia y el Museo del Deporte.
¿Cómo se puede acceder a los Fan Fest? El acceso es libre y gratuito con registración previa y descarga de un código QR.
¿Por qué se venden entradas para las competencias? Las entradas de 10 mil pesos recaudan fondos para Cilsa, organizaciones de excombatientes de Malvinas y Cáritas.