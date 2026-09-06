Ford Argentina comprometida con la educación: "La escuela es un espacio para aprender y ser feliz"

Una mañana, una placa, muchas emociones

En la mañana del 20 de agosto la comunidad de Telsen se reunió para celebrar la educación, el compromiso y la esperanza de seguir construyendo un mundo mejor, dando comienzo a un día repleto de emociones. Siendo un pueblo de 700 habitantes distribuidos en distintas locaciones, el punto de encuentro fue la "Rodolfo Ragucci".

Entre tantas personas, se podían ver autoridades locales de la policía, hospital rural, la comuna y el Ministerio tales como - el Profesor José Luis Punta, Ministro de Educación de la Provincia de Chubut; Macarena Acuipil, Secretaria general de Gobierno; Pablo Eduardo Castro, Jefe Comunal de Telsen; directivos e invitados de Ford - entre ellos Marcelo Ramos, Gerente General de Comunicación; miembros del concesionario de Ford Argentina "Pedro Corradi", padrino de la escuela, tales como Fernando Bogliacino, Gerente General, Joaquín y Braulio Nervi, miembros del cuerpo Directivo; y vecinos, perosobre todo, se los podía ver a ellos, a la comunidad educativa y sus protagonistas: los 43 alumnos de nivel inicial y primaria.

Con el corte de cintas para la inauguración de las nuevas instalaciones y la entrega de la placa institucional las emociones comenzaban a estar a flor de piel y aún quedaba todo un día por delante. La entrega de la placa marca una nueva página en la escuela N° 95 y refleja el esfuerzo conjunto de varias partes unidas por la "Rodolfo Ragucci". "Cuando una escuela se transforma,no cambia solamente su espacio físico, sino que se amplían las posibilidades de aprender, jugar, compartir y crecer", comentaba el cuerpo docente de la escuela.

La entonación de las estrofas del himno nacional y provincial se hizo presente y con ella, Telsen se puso de pie. Hasta en los recónditos espacios de Argentina, se lleva el orgullo de ser argentino y la fuerza al cantar los himnos es un fiel reflejo. Luego, le siguieron las palabras de agradecimiento de la directora, el concesionario “Pedro Corradi”, Ford Argentina y el Ministerio de Educación. Para concluir, los estudiantes realizaron presentaciones musicales invitando a los presentes a disfrutar de la música y cultura local. Esta alegría se vio reflejada en las sonrisas de los niños y sus familias quienes posteriormente disfrutaron de una tarde lúdica en una kermesse repleta de actividades recreativas.

Un Vínculo Histórico

Entre 1968 y 1982, Ford Argentina y sus concesionarios construyeron y donaron 41 escuelas rurales a lo largo y ancho del país dentro del programa “Ford Para la Educación”. Pero eso no fue todo, ya que desde 2003 se lleva adelante un nuevo capítulo llamado “Educación Para un Nuevo Mañana”, a través del cual la automotriz, junto a su red de concesionarios, buscan renovar y reinaugurar estas instituciones. Hoy, la escuela “Rodolfo Ragucci” se convierte en la institución N° 34 de las 41 en ser revitalizada y adaptada a las necesidades actuales de la comunidad.

"Quiero expresar un especial agradecimiento a Ford y el concesionario por haber confiado en nuestra institución y por el compromiso demostrado con la educación y con nuestra comunidad. Estas acciones trascienden lo material, porque cada mejora que llega a una escuela representa una oportunidad y una apuesta concreta al futuro de nuestros estudiantes”, comentó Daiana, Directora de la escuela.

Espacios que construyen historias

Construida y donada en 1970 por Ford y sus concesionarios y acompañando hace más de cinco décadas a generaciones de estudiantes y familias, es a comienzos del 2026 cuando se comenzaron las obras de renovación en la escuela N° 95 con el objetivo de ofrecerle a la comunidad un espacio seguro, confortable y sostenible para potenciar el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes de todas las edades. Las mejoras implementadas incluyeron:

Patio exterior: Demolición del piso existente y ejecución de nuevo piso alisado junto con la provisión de elementos deportivos logrando un espacio optimizado para actividades recreativas.

Invernadero: Ejecución de invernadero de estructura metálica, bases de columnas, piso de hormigón y revestimiento de chapa sinusoidal de policarbonato, con un sector para plantines, plantas y compostaje con la finalidad de generar abono sin agroquímicos.

Nuevos juegos de plaza: Incorporación de juegos infantiles realizados con material reciclado.

Ford y la Educación a lo largo y ancho del país

"Es un placer para nosotros compartir este día con ustedes. Estamos realmente muy contentos de llevar a cabo esta renovación, pero no perdamos de vista que lo más importante son los maestros y alumnos que van a disfrutar de las instalaciones. Estamos realmente muy contentos, pero no perdamos de vista que los edificios no enseñan y los patios no aprenden. Lo más importante de todo esto son ustedes, los alumnos y maestros", comentó Marcelo Ramos, Gerente General de Comunicación de Ford Argentina.

Para Ford Argentina, la educación es la herramienta clave para el desarrollo sostenible de las personas y la sociedad, siendo el eje principal de sus programas de relacionamiento con la comunidad. Con más de 110 años en el país, Ford ha forjado un fuerte vínculo con la sociedad argentina, impulsando la industria, generando empleo de calidad y contribuyendo al desarrollo de las comunidades.

“La escuela es sinónimo de comunidad, estar juntos, hacer amigos, compartir y en ese camino aprender. La escuela es un espacio para aprender y ser feliz. De eso se trata la propuesta de Ford a lo largo y ancho del país”, concluyó Marcelo Ramos.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo