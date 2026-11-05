Visita del Papa León XIV: Córdoba despliega un megaoperativo sanitario con 1.500 profesionales

En la cuenta regresiva para la llegada del Papa León XIV a Córdoba, el Ministerio de Salud de la Provincia y la Secretaría de Salud de la Municipalidad pusieron en marcha la fase final de un amplio operativo sanitario destinado a garantizar la atención y la asistencia de miles de personas que participarán de las actividades previstas.

El despliegue tendrá su punto central en el predio de FAdeA, donde el Santo Padre celebrará la misa. Allí se avanza con la instalación de dos carpas móviles de alta complejidad que funcionarán como hospitales de avanzada, equipadas con un total de 32 camas y tecnología para atender emergencias de distinta gravedad.

Los espacios contarán con monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos, carros de paro, tubos de oxígeno y medicación para brindar soporte vital y asistencia inmediata ante situaciones críticas.

El dispositivo comenzará a funcionar el lunes a las 16 y permanecerá activo hasta la tarde del martes, una vez finalizada la desconcentración de los peregrinos.

El operativo involucrará a más de 1.500 profesionales de la salud y voluntarios, que estarán distribuidos estratégicamente para responder a las necesidades de los asistentes.

El predio de FAdeA fue dividido en cuadrantes con capacidad para recibir entre 12.000 y 14.000 personas cada uno. En cada sector se instalará un gazebo sanitario equipado con una tabla de inmovilización espinal, dos sillas y personal especializado, entre médicos, enfermeros y paramédicos.

Para facilitar las evacuaciones dentro de la multitud, se contrataron siete ambulancias 4x4 de última tecnología, cada una con chofer y paramédico. A esto se sumará una flota de otras 29 ambulancias destinadas al traslado de pacientes hacia centros de salud de mayor complejidad.

También se reforzó la infraestructura del Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta, donde se instalará una carpa anexa detrás del estacionamiento. Este espacio contará con ocho camas adicionales y tres ambulancias de soporte.

Toda esta estructura trabajará de manera articulada con la red de hospitales públicos y privados de Córdoba.

El operativo no estará concentrado exclusivamente en FAdeA. También se dispondrán dispositivos sanitarios en distintos sectores del centro y otros puntos estratégicos donde se espera una importante concentración de fieles.

La distribución prevista contempla:

Arzobispado: se instalará un hospital móvil sobre calle Montevideo, con tres ambulancias de apoyo para asistir a quienes se encuentren sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

Plaza España: habrá cuatro ambulancias de última generación destinadas a eventuales evacuaciones de emergencia.

Plaza San Martín: sobre calle Buenos Aires funcionará un hospital móvil con tres ambulancias para acompañar el encuentro del Santo Padre con las personas consagradas.

Cabildo: se montará un hospital de campaña para responder a la demanda sanitaria en el sector de la Catedral.

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Además, tanto en el predio de FAdeA como en el centro de la ciudad se establecerán corredores sanitarios estratégicos para facilitar el traslado de personas que requieran atención urgente.

El despliegue contará con la participación de personal debidamente identificado mediante chalecos reflectivos y perteneciente a diferentes organismos e instituciones.

Entre ellos estarán la Cruz Roja, Defensa Civil, la Secretaría de Riesgo y Catástrofes, la Policía de Córdoba, Gendarmería, el Ejército, el CEF, el Arzobispado, la Universidad Siglo XXI y el Consejo Médico.

También participarán integrantes del Programa de Intervención en Crisis, Desastres y Catástrofes de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, preparados para brindar acompañamiento ante situaciones que requieran asistencia psicológica y contención emocional.

Con hospitales móviles, ambulancias, corredores sanitarios y miles de personas afectadas a las tareas de prevención y atención, Córdoba ultima los detalles de un operativo de gran magnitud para acompañar la visita del Papa León XIV y garantizar la cobertura sanitaria durante las distintas actividades.

Toda la información sobre la visita del Santo Padre a Córdoba puede consultarse en elpapaencordoba.com.ar.