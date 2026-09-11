Rally Mundial: Solberg se adapta mejor y es el líder en Chile al finalizar la jornada

FOTO: Solberg ganó el primero y el últímo especial del día y es puntero por 10.1s

Oliver Solberg de Toyota se destacó por un planteo inteligente en medio de condiciones extremadamente cambiantes y puntea el Rally de Chile BIOBÍO -la Ronda 12 del FIA WRC- con una ventaja de 10,1 segundos sobre su compañero y líder del campeonato, Elfyn Evans, al término de la etapa inaugural del viernes.

En su primera participación en la prueba chilena con un vehículo de la categoría Rally1, Solberg fue quien mejor se adaptó a la evolución de los tramos en los alrededores de Concepción, que pasaron del barro empapado por la lluvia de la mañana a una superficie de grava cada vez más seca y abrasiva durante la tarde.

El piloto de Toyota ganó dos de los seis tramos del viernes y, tras ceder brevemente el liderato a Evans en el TC2, recuperó la primera posición en Hualqui para luego ir ampliando progresivamente su ventaja a lo largo del segundo bucle.

«Volví a la configuración que había usado antes en el coche», explicó Solberg tras ganar el último tramo. «Al principio del tramo fui demasiado cauteloso; intentaba no cometer errores y mantener una conducción limpia. Creo que fue una tarde importante para evitar errores. Estoy contento».

El puntero del certamen, Evans, también corrió con mucho control y marcha segundo en Chile © WRC

Fue una jornada inaugural sólida en un terreno ya vinculado a algunos de los momentos más destacados de la carrera de Solberg. Ganó en la categoría WRC2 en Chile tanto en 2023 como en 2025 —asegurando el título del año pasado en este mismo escenario—, pero esta semana afronta el rally por primera vez a los mandos de un coche de la categoría reina.

La competición del viernes comenzó con unas condiciones muy distintas a las que los equipos habían previsto apenas 24 horas antes.

La lluvia caída durante la noche dejó el tramo inicial de Turquía empapado y resbaladizo, pero —un factor clave— redujo la desventaja de tener que limpiar la pista que se esperaba para el líder del campeonato, Evans, quien salía primero a los tramos.

Solberg se adjudicó ese primer tramo por 1,4 segundos, pero Evans respondió de inmediato en Nuevo Rere y se colocó líder provisional con una ventaja de 0,4 segundos. Solberg recuperó el liderato en el TC3 y llegó a la asistencia de mitad de jornada con una ventaja de 2,3 segundos.

A medida que las pistas se secaban tras la asistencia, la dinámica del rally volvió a cambiar. Pajari ganó la segunda pasada por Turquía, Ogier marcó el mejor tiempo en Nuevo Rere y Solberg contraatacó en el último tramo de Hualqui; así, cinco pilotos diferentes se repartieron las victorias de etapa en los seis tramos del viernes.

No obstante, Evans terminó la jornada en una sólida segunda posición, tras haber abierto pista durante todo el día. El galés había deseado que lloviera tras el 'shakedown' del jueves y reconoció que el cambio meteorológico nocturno le había "ayudado enormemente" durante la mañana. Al secarse la superficie, las condiciones se volvieron menos favorables, pero logró minimizar la pérdida de tiempo y afronta el sábado a 10,1 segundos del liderato.

"Suena bien", comentó Evans sobre su posición al final del día. "La tarde fue más dura, o tan dura como esperábamos. No obtuvimos los resultados que nos hubiera gustado. Esperemos que mañana vaya mejor".

Mezclado siempre en la lucha con su Hyundai, Adrien Fourmaux es el tercero a 18s © WRC

El resultado cobra una importancia añadida en el campeonato de pilotos. Evans llegó a Chile con una ventaja de 20 puntos sobre Sami Pajari, mientras que Solberg ocupaba la tercera posición, a otros 21 puntos de distancia.

Pajari tuvo un comienzo complicado, perdiendo 17,8 segundos en el TC1 al no encontrar confianza debido a la adherencia irregular del terreno, pero su tarde dio un giro positivo. El ganador de las tres últimas pruebas del WRC se adjudicó el TC4 y atacó con fuerza en los dos últimos tramos para terminar quinto, a 21,7 segundos de Solberg.

Por delante de él, Adrien Fourmaux ocupa la tercera plaza con Hyundai tras superar un problema técnico durante la mañana. Su margen es cualquier cosa menos cómodo: Sébastien Ogier, vigente ganador en Chile, le sigue a solo 1,7 segundos en cuarta posición, con Pajari a otros 2,0 segundos de distancia.

Fourmaux cerró la jornada del viernes a solo 18,0 segundos del liderato y ofreció una de las valoraciones más entusiastas del día tras quedarse a las puertas de ganar el último tramo.

«Pilotar este coche en esos tramos es una de las mejores cosas del mundo», declaró. «Es una delicia conducirlo. He hecho un muy buen tramo teniendo en cuenta los neumáticos que llevaba. Lo he dado todo».

En el impactante marco del BíoBio, derrapa el campeón Ogier con su Yaris, que marcha 4° © WRC

Thierry Neuville completa el grupo de los seis primeros, a 27,4 segundos de distancia, tras haber tenido problemas de confianza y revelar posteriormente una pequeña fuga en un amortiguador de su Hyundai.

Por detrás, Josh McErlean ganó el duelo interno del equipo M-Sport Ford para terminar séptimo, con una ventaja de 2,4 segundos sobre Jon Armstrong, mientras que Esapekka Lappi vivió un difícil regreso a la competición del WRC, finalizando noveno.

Takamoto Katsuta fue la principal baja del viernes. El piloto japonés, que había liderado el *shakedown* del jueves, se salió de la pista en el kilómetro 6,2 del tramo inicial y quedó atrapado sin espectadores cerca que pudieran ayudarle. Tanto él como su copiloto ocasional, James Fulton, resultaron ilesos.

Nikolay Gryazin lidera la categoría WRC2 y ocupa la décima posición de la clasificación general, con una ventaja de 8,5 segundos sobre el líder del campeonato, Robert Virves.

La jornada del sábado comprende la etapa más larga del rally, con dos pasadas por los tramos de Pelún, Lota y María las Cruces (este último de 28,31 km), sumando un total de 139,2 kilómetros cronometrados.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de WRC.com