Fórmula 1: Colapinto 16° y Leclerc continuó al frente en una FP2 neutralizada dos veces en México

FOTO: Leclerc volvió a ser el más rápido con su Ferrari en la segunda tanda del viernes

Charles Leclerc de la Scuderia Ferrari, repitió su gran rendimiento inicial y cerró la jornada del viernes en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 como el piloto más rápido en pista, superando en la Práctica Libre 2 a Lando Norris de McLaren y a George Russell de Mercedes en el Autódromo ''Hermanos Rodríguez -4.304 mts.- del Distrito Federal. Franco Colapinto de Alpine fue 16°.

Sin poder aprovechar la FP1, al argentino le costó un poco más encontrar el ritmo con los dos compuestos de goma, las amarillas -medias- que usó al comienzo y las rojas -blandas- que calzó en la segunda parte del ensayo. Aunque, sin embargo, se quedó con lo positivo del día de pruebas: "Perdí mucho en la curva del ''Estadio'', tengo mucho por ganar ahí y creo que el ''long run'' iba bien. Fui encontrando cosas, de a poco, en la pista y en el auto que me ayudaron, pero hay mucho por trabajar para mañana. Hoy a la noche, va a ser importante para tratar de entender un par de ''cositas'' más. Hay lugares claros para mejorar, así que, veremos qué hay que hacer para mañana", dijo Franco.

Colapinto fue uno de los diez pilotos que cedieron sus monoplazas durante la primera hora de entrenamientos para dar una oportunidad a los pilotos novatos, por lo que casi la mitad de la grilla tuvo que -como él- recuperar tiempo en pista más tarde. No fue de extrañar, pues, que se formara una larga fila de coches al final del *pit lane* en el momento en que el semáforo cambió a verde a las 16:00, hora local.

Uno de los primeros en salir fue Esteban Ocon, de Haas, quien informó de que no tenía «dirección asistida» durante sus vueltas de instalación, lo que le obligó a regresar a boxes justo cuando su compañero de equipo, Ollie Bearman, se detenía momentáneamente a un lado de la pista.

Aunque el británico pudo reanudar la marcha y reunirse con su compañero en boxes, Max Verstappen estableció una referencia inicial de 1:20.474 con neumáticos blandos, tiempo que fue rápidamente superado por Arvid Lindblad e Isack Hadjar.

Una vez completados los primeros intentos por parte de la mayoría —con la notable excepción de Leclerc, quien logró controlar su monoplaza tras un susto importante—, Lewis Hamilton se situó al frente con un tiempo de 1:18.741.

Sin embargo, el primer registro competitivo de Leclerc fue suficiente para superar a Hamilton por casi cinco décimas, logrando evitar los bloqueos de neumáticos que afectaron a varios pilotos en toda la parrilla, incluido Norris, de McLaren.

El tráfico también supuso un problema para algunos, especialmente para Verstappen y Liam Lawson, tras seguir al Williams de Carlos Sainz, ambos llegaron a la curva 12 en paralelo y ninguno quiso ceder, lo que provocó un contacto que dejó restos sobre el circuito y obligó a mostrar brevemente la primera bandera roja. Lawson insistió en que el piloto de Red Bull «literalmente chocó contra mí». El incidente fue registrado por los comisarios, mientras Verstappen regresaba a la pista cuando quedaban poco menos de 40 minutos de sesión.

La atención volvió a centrarse en mejorar los tiempos por vuelta; Norris logró hacerlo, colocándose en primera posición para McLaren y desplazando a Leclerc al segundo puesto. Por su parte, el piloto monegasco tuvo dificultades con varias salidas de pista y un bloqueo importante de neumáticos mientras rodaba con el compuesto blando.

Para desgracia de Ferrari, los problemas continuaron: Hamilton recibió la orden de detener su monoplaza en la pista. Se desplegó un coche de seguridad virtual (Virtual Safety Car), tras conocerse un mensaje de radio previo en el que el piloto comentaba: «Algo va mal con la potencia. He perdido toda la potencia desde la curva 13».

Leclerc devolvió la esperanza a la escudería italiana al recuperar el primer puesto con un tiempo de 1:17.827, superando a Norris y al líder de la clasificación, Kimi Antonelli. Poco después, Russell mejoró su registro hasta situarse tercero, a solo 0,003 segundos del tiempo marcado por el piloto de McLaren.

Nadie pudo desbancar a Leclerc en la fase final de la segunda sesión de entrenamientos, lo que le convirtió en el piloto más rápido del viernes en el ''Hermanos Rodríguez'', por delante de Norris, Russell, Antonelli y Verstappen.

Hadjar ocupó la sexta posición al volante del otro Red Bull, seguido por Lindblad y Pierre Gasly (Alpine), mientras que Lawson y Oscar Piastri completaron el «Top 10». Hamilton se quedó fuera de los diez primeros tras el final prematuro de su sesión; por detrás de él se situaron Fernando Alonso, los pilotos de Haas —Ocon y Bearman— y Nico Hülkenberg (Audi).

Franco Colapinto se hizo con la 16ª posición, por delante de Sainz, Sergio Pérez (Cadillac), Alex Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac) y Gabriel Bortoleto; este último logró finalmente salir a pista después de que Audi resolviera un problema técnico. Tras concluir la primera jornada de actividad en pista, los pilotos y los equipos tendrán la oportunidad de reponerse antes de afrontar la tercera sesión de entrenamientos libres el sábado a las 11:30 (hora local), previa a la sesión de clasificación que tendrá lugar ese mismo día a las 15:00, las 18 horas en nuestro país.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com y Scuderia Ferrari