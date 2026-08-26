Cadena 3 Motor: desde esta semana, nos tenés como contenido de la familia C3 en YouTube

Desde esta semana, Cadena 3 Motor suma a sus producciones radiales y de redes, un nuevo espacio que forma parte de la familia de contenidos del canal oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube. Un especial de 20' minutos lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes en las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal para informarte y escuchar opiniones profesionales.

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Marcelo Cammisa y Marcelo Ingaramo nos traerán la mirada cercana y especialista de todos los autódromos y rutas nacionales e internacionales que recorren con sus 'Coberturas Especiales' para la radio y las plataformas digitales de C3.

El primer paso, coincidió con el cierre de la Etapa Regular del Campeonato Argentino de Turismo Carretera, con Marcelo Ingaramo en Paraná viviendo la emoción de los clasificados a la Copa de Oro 2026.

Una linda oportunidad para encontrar historias que caminan junto al ruido de los motores, como la del Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Diego Santilli, que sigue el ascenso de su hijo piloto Nicanor. Ganador por primera vez, el domingo, y le cuenta con emoción sus vivencia a C3M.

También, para seguir otra presentación del Rally Cordobés en Villa María, con una carrera que se luchó vibrantemente con los coches espectaculares de Rally2, con los grandes valores cordobeses y los jóvenes que harán el futuro del rally nacional.

Pero, también, nuestro espacio no deja de mirar la actualidad, de informarte sobre las posibilidades que abrirá la próxima presencia del presidente de FIA, Mohamed ben Sulayem en el país, en la que tomaría contacto con el presidente Javier Milei para estudiar el retorno de la F1 a la Argentina.

O anticiparte que, en noviembre, estaremos en Los Cabos, Baja California, para vivir la 'Baja 1000', la carrera más salvaje del Campeonato Mundial del Desierto con el equipo argentino de Alfredo Olmedo, Federico Villagra, Tomás Olmedo y Daniel López, buscando la victoria, para otra cobertura internacional de C3M.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Una verdadera pasión de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor.