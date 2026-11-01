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Villa María recibe al tenis nacional: comienza el Challenger más importante de Córdoba

El Sport Social Club será sede hasta el 8 de noviembre del cierre de la temporada argentina del ATP Challenger Tour. Agustín Calleri destacó que la ciudad podría albergar una futura Copa Davis. 

01/11/2026 | 11:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El challenger se realiza en Villa María (Foto: archivo)

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  1.

    Audio. Comienza el ATP Challenger en Villa María: la ciudad se candidatea como posible sede para la Davis

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Villa María se convierte desde este domingo en uno de los principales escenarios del tenis argentino. El Sport Social Club recibe el torneo correspondiente al ATP Challenger Tour, que reunirá a cerca de 50 jugadores nacionales e internacionales hasta el próximo 8 de noviembre.

La competencia representa el cierre de la temporada argentina del circuito Challenger y contará con una intensa actividad desde las primeras jornadas. Cerca de 40 tenistas participarán durante los primeros cuatro días, con partidos programados a lo largo de toda la jornada.

El certamen posiciona nuevamente a Córdoba dentro del calendario nacional e internacional del tenis y consolida a Villa María como una plaza capaz de recibir competencias de primer nivel.

¿Villa María, posible sede de la Copa Davis?

En el marco de la presentación del torneo, Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y de la Agencia Córdoba Deportes, se refirió a la posibilidad de que la ciudad reciba en el futuro una serie de Copa Davis.

“ Habría que trabajarlo, pero es un lugar que tiene todas las posibilidades de albergar una Copa Davis”, aseguró Calleri.

La posibilidad abre una nueva perspectiva para el desarrollo del tenis en la provincia y para Villa María, que desde este domingo recibe a jugadores de distintas nacionalidades en una competencia de jerarquía internacional.

Informe de Fernando Rasso

Lectura rápida

¿Qué evento se lleva a cabo en Villa María? Se realiza un torneo del ATP Challenger Tour en el Sport Social Club.

¿Quién es el presidente de la AAT que habló sobre la Copa Davis? Agustín Calleri es el presidente de la Asociación Argentina de Tenis.

¿Cuándo finaliza el torneo en Villa María? El torneo concluirá el 8 de noviembre.

¿Qué importancia tiene este torneo para Córdoba? Posiciona a Córdoba en el calendario nacional e internacional del tenis.

¿Cuántos jugadores participarán en el torneo? Se espera la participación de cerca de 50 jugadores nacionales e internacionales.

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