Choque entre un auto y una moto demoró el tránsito en el macrocentro rosarino
Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un hombre, cayó al suelo y debió ser asistido en el lugar. La circulación se normalizó pasadas las 17.
31/08/2026 | 17:23Redacción Cadena 3
FOTO: Rosario: choque entre un auto y una moto demoró tránsito en Zeballos al 2700.-
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Audio. Choque y demoras en el tránsito en el centro de Rosario.
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Un siniestro vial de carácter leve provocó una interrupción momentánea del tránsito en Zeballos al 2700. El hecho involucró a una motocicleta y un automóvil.
Según los datos recabados por el móvil de Cadena 3 Rosario, la moto fue alcanzada por un auto que circulaba por el sector. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un hombre, cayó al suelo y debió ser asistido en el lugar.
Afortunadamente, el motociclista no sufrió heridas y no se registraron personas lesionadas como consecuencia del episodio.
La situación generó un corte preventivo del tránsito mientras se asistía al involucrado y se retiraba la motocicleta de la calzada. Minutos después, familiares y amigos del conductor se hicieron presentes y trasladaron el rodado.
Una vez despejada la calle, el tránsito quedó nuevamente habilitado con normalidad en Zeballos al 2700.
Informe de Agostina Meneghetti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un siniestro vial leve interrumpió el tránsito en Zeballos al 2700, involucrando a una motocicleta y un automóvil.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Un hombre que conducía la motocicleta y un automóvil que lo alcanzó.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió en una fecha no especificada, pero se reportó como un evento reciente.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la calle Zeballos, específicamente al 2700.
¿Cómo se resolvió la situación? Se cortó el tránsito preventivamente, se asistió al motociclista y se retiró la moto de la calzada, reanudándose el tránsito posteriormente.