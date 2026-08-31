Choque entre un auto y una moto demoró el tránsito en el macrocentro rosarino

FOTO: Rosario: choque entre un auto y una moto demoró tránsito en Zeballos al 2700.-

Un siniestro vial de carácter leve provocó una interrupción momentánea del tránsito en Zeballos al 2700. El hecho involucró a una motocicleta y un automóvil.

Según los datos recabados por el móvil de Cadena 3 Rosario, la moto fue alcanzada por un auto que circulaba por el sector. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un hombre, cayó al suelo y debió ser asistido en el lugar.

Afortunadamente, el motociclista no sufrió heridas y no se registraron personas lesionadas como consecuencia del episodio.

La situación generó un corte preventivo del tránsito mientras se asistía al involucrado y se retiraba la motocicleta de la calzada. Minutos después, familiares y amigos del conductor se hicieron presentes y trasladaron el rodado.

Una vez despejada la calle, el tránsito quedó nuevamente habilitado con normalidad en Zeballos al 2700.

Informe de Agostina Meneghetti.