Nuevo programa 'Los Más Buscados' prioriza la búsqueda de prófugos según su peligrosidad

Buenos Aires, 28 octubre (NA) – El Ministerio de Seguridad Nacional ha implementado el programa "Los Más Buscados", que tiene como objetivo clasificar a los prófugos según su nivel de peligrosidad, priorizando así las búsquedas. Esta medida fue oficializada el miércoles mediante la Resolución 1089/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La cartera de Seguridad subraya que, debido a la creciente complejidad del crimen organizado y el alto número de personas prófugas o evadidas de la Justicia, es fundamental desarrollar herramientas modernas y eficientes que faciliten su localización, identificación y captura, enfocándose en aquellos casos que representen un mayor riesgo para la seguridad pública.

En este contexto, se hace evidente la necesidad de contar con un sistema integral que permita la identificación, análisis y clasificación de prófugos o evadidos, utilizando múltiples variables objetivas. Estas incluyen la naturaleza de los delitos imputados, las penas previstas o impuestas, antecedentes de reincidencia y el nivel de organización criminal al que pertenecen, entre otros factores críticos.

En Argentina ya existen el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad y la lista de "Los más buscados" del Ministerio de Justicia, que han demostrado ser herramientas efectivas para la localización de personas con pedidos de captura. Sin embargo, se reconoce la necesidad de fortalecer su articulación mediante un sistema más dinámico y técnico.

Así, se considera pertinente la creación del Programa Los Más Buscados en el Ámbito del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre). Este programa permitirá desarrollar una base de datos unificada y un sistema automatizado de análisis de peligrosidad y priorización de objetivos, mejorando la asignación de recursos y la eficacia operativa de las fuerzas de seguridad federales.

Para respaldar este programa, se ha establecido la Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, compuesta por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. También participarán áreas especializadas de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

El titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad será el responsable del desarrollo, mantenimiento y mejora continua del sistema, así como de la protección de datos y gestión de la información. Además, se invitará a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia a suministrar bases de datos relacionadas con antecedentes penales y órdenes de captura vigentes.

Las funciones de la Mesa de Evaluación incluirán definir criterios y parámetros para calcular la peligrosidad de los prófugos, recolectar información para localizarlos, elaborar informes estadísticos y actualizar criterios en función de los logros alcanzados en la lucha contra el delito.

El responsable del programa llevará a cabo diversas funciones, como la ejecución del Sistema Automatizado de Análisis y Clasificación de Prófugos, coordinar acciones con el Programa Nacional de Recompensas y realizar un seguimiento del sistema de análisis y clasificación de prófugos.