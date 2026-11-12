"Hoy vuelve el Rally a casa, es parte de nuestra sangre": el orgullo de Llaryora tras el anuncio

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó este jueves la oficialización del regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) a la provincia en 2028 y definió la recuperación de la competencia como el retorno de un emblema histórico para los cordobeses.

Durante su discurso en el Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario, el mandatario remarcó que la fecha trasciende lo estrictamente deportivo y forma parte de la identidad local.

"Hoy vuelve el rally a casa; no es la presentación de una fecha, vuelve un ícono de nuestra cultura. Por eso el rally es parte de nuestra sangre cordobesa. Lo tuvimos 30 y pico de años, por eso se afianzó. Que hoy vuelva es un orgullo. Todos los cordobeses sentimos al rally como propio".

El detrás de escena de las negociaciones

Llaryora reconoció que el proceso para reincorporar a Córdoba al calendario mundialista tras nueve años de ausencia demandó un trabajo sostenido y reservado, en el que fue determinante la articulación institucional.

Trabajo conjunto: "Es un camino difícil; pensábamos que lo íbamos a lograr y lo hicimos, pero solos no podíamos. Quiero agradecerle al Automóvil Club Argentino (ACA) por el apoyo y la gestión", expresó el gobernador.

El rol clave de la FIA: el mandatario reveló que el vínculo previo de las máximas autoridades del automovilismo internacional con las sierras facilitó el acuerdo: "Tuvimos la suerte de que el presidente de la FIA haya disfrutado del Rally de Córdoba; eso nos hizo más fácil convencerlo de que el rally vuelva a casa".

Prudencia y constancia: "Con mucha prudencia iban avanzando las gestiones; fuimos haciendo pruebas, gestiones y mostrando voluntad", resumió sobre la estrategia provincial que culminó con la firma del contrato junto al promotor del WRC, el presidente del ACA César Carman III y el promotor local Felipe McGough.

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La hoja de ruta rumbo a 2028

Con el acuerdo ya sellado, Córdoba iniciará la cuenta regresiva con una prueba Pre-Event en 2027 —a través del Rally Sudamericano en el Valle de Traslasierra— como antesala obligatoria antes del regreso oficial del Mundial, previsto para desarrollarse entre marzo y abril de 2028 en cumplimiento con la Ley Provincial de Manejo del Fuego.