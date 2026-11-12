El festejo de Calleri por el regreso del Rally Mundial: "Recuperamos nuestra cultura"

Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, celebró con euforia la confirmación oficial del regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) a la provincia en 2028 y definió el acontecimiento como la recuperación de un patrimonio identitario para los cordobeses.

Durante el acto realizado en el Centro Cívico del Bicentenario, el funcionario subrayó la trascendencia social y deportiva de volver a recibir la cita máxima tras nueve años de ausencia.

"Hemos recuperado nuestra cultura, porque eso es para nosotros: cultura. Evento al que íbamos, nos preguntaban por el rally. El rally está en el corazón de los argentinos".

En su discurso, Calleri puso el acento en el respaldo institucional que permitió destrabar las negociaciones con los promotores internacionales y pidió un reconocimiento explícito para el mandatario provincial: "Quiero pedir un aplauso para nuestro gobernador, que tomó la decisión de afrontar este desafío. Es todo un valiente. El Rally es Argentina, pero es de Córdoba".

Un reclamo constante en cada escenario deportivo

Las palabras del titular de la cartera deportiva reflejan la demanda sostenida del público y del ambiente motor desde la última edición disputada en las sierras en 2019.

Según señaló el dirigente, el interés por la fecha cordobesa trascendió las fronteras locales y se mantuvo vigente en cada evento nacional e internacional en el que participó la delegación provincial.

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Deportes Es oficial. Vuelve el Rally Mundial a Córdoba El gobernador Llaryora firmó el contrato con el promotor del WRC para recuperar la competencia tras nueve años de ausencia. Se correrá entre marzo y abril de 2028 y tendrá una prueba previa en 2027. Perspectiva Córdoba

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Los puntos clave de la postura oficial

Identidad provincial: para la conducción deportiva de Córdoba, la competencia excede lo estrictamente automovilístico y funciona como un fenómeno cultural y turístico propio de la provincia.

Decisión de gestión: Calleri atribuyó el éxito de las gestiones reservadas a la determinación política de Martín Llaryora para asumir el compromiso organizativo y financiero que exige la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Hoja de ruta confirmada: con el contrato ya rubricado junto al Automóvil Club Argentino (ACA) y el promotor local Felipe McGough, Córdoba tendrá un ensayo general en 2027 con el Rally Sudamericano en Traslasierra antes del retorno oficial del WRC entre marzo y abril de 2028.