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Violento ataque a liceo en Francia: morteros y fuego en plena jornada de protestas

Un grupo de encapuchados atacó el liceo Marie-Louise Dissard Françoise en Tournefeuille, incendiando oficinas y disparando morteros, mientras se desarrollaban movilizaciones en todo el país.

05/11/2026 | 10:59Redacción Cadena 3

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Encapuchados incendiaron un liceo en Francia

FOTO: Encapuchados incendiaron un liceo en Francia

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Buenos Aires, 5 de noviembre (NA)— Un grupo de encapuchados ingresó este jueves al liceo Marie-Louise Dissard Françoise, ubicado en Tournefeuille, donde dispararon morteros pirotécnicos e incendiaron las oficinas de atención al alumnado, según reportes de medios internacionales.

Los estudiantes del establecimiento educativo fueron evacuados de manera segura, y el incendio fue controlado aproximadamente tres horas después del inicio del ataque, informó la Agencia Noticias Argentinas.

La Prefectura local indicó que durante la intervención, los bomberos también fueron atacados con fuegos artificiales y enfrentaron intentos de robo de su material. Este hecho se produjo en el marco de una jornada de paro general y movilizaciones que se desarrollan en diversas partes de Francia.

El liceo, situado cerca de Toulouse en el departamento de Haute-Garonne, se ha convertido en un punto focal de tensión, reflejando el clima de descontento social que atraviesa el país en este momento.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el liceo?
Encapuchados atacaron el liceo disparando morteros y provocando un incendio en las oficinas.

¿Quiénes estuvieron involucrados?
El ataque fue llevado a cabo por un grupo de encapuchados, mientras los estudiantes fueron evacuados.

¿Cuándo sucedió?
El incidente tuvo lugar el jueves 5 de noviembre durante una jornada de paro general.

¿Dónde ocurrió el ataque?
El ataque se produjo en el liceo Marie-Louise Dissard Françoise, en Tournefeuille, cerca de Toulouse.

¿Por qué es relevante?
Este hecho refleja el clima de protestas y descontento social en Francia en este momento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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