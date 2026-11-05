Violento ataque a liceo en Francia: morteros y fuego en plena jornada de protestas

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA)— Un grupo de encapuchados ingresó este jueves al liceo Marie-Louise Dissard Françoise, ubicado en Tournefeuille, donde dispararon morteros pirotécnicos e incendiaron las oficinas de atención al alumnado, según reportes de medios internacionales.

Los estudiantes del establecimiento educativo fueron evacuados de manera segura, y el incendio fue controlado aproximadamente tres horas después del inicio del ataque, informó la Agencia Noticias Argentinas.

La Prefectura local indicó que durante la intervención, los bomberos también fueron atacados con fuegos artificiales y enfrentaron intentos de robo de su material. Este hecho se produjo en el marco de una jornada de paro general y movilizaciones que se desarrollan en diversas partes de Francia.

El liceo, situado cerca de Toulouse en el departamento de Haute-Garonne, se ha convertido en un punto focal de tensión, reflejando el clima de descontento social que atraviesa el país en este momento.