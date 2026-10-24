Ucrania restablece el uso de Starlink y mejora la operatividad de sus drones en el frente

FOTO: Ucrania dice que se levantaron límites de velocidad de Starlink que frenaron sus drones

KIEV, Ucrania (AP) — El ejército de Ucrania recuperó el pleno uso de los enlaces satelitales Starlink para sus drones y otros equipos de rápido desplazamiento, dijo el ministro de Defensa el sábado, acabando con las restricciones de velocidad que, según las autoridades ucranianas, habían alterado las operaciones en el frente durante más de una semana.

El restablecimiento se produce mientras enviados de Estados Unidos lanzan un nuevo impulso para poner fin a la guerra. Rusia aceptó el miércoles reanudar el próximo mes las negociaciones a tres bandas con Washington y Kiev. El viernes, Kiev y Moscú también acordaron un alto el fuego localizado, mediado por la primera dama estadounidense, Melania Trump, en torno a Oleshky, una localidad devastada por la guerra y ocupada por Rusia en la región de Jersón, en el sur de Ucrania.

Los sistemas de monitoreo del Ministerio de Defensa ucraniano reportaron conexiones estables en objetos que se desplazan a más de 400 kilómetros/hora (250 mph), declaró el ministro de Defensa, Yevhenii Khmara, a reporteros.

Las limitaciones impuestas la semana pasada a Starshield —la versión militar del servicio de internet satelital Starlink de SpaceX y la columna vertebral de las operaciones de drones y las comunicaciones de Ucrania— alarmaron a mandos militares y autoridades gubernamentales del país, y los comandantes reportaron pérdida de drones e interrupciones en misiones.

El episodio incrementó la tensión entre Kiev y Washington, una relación ya deteriorada por el presunto acuerdo del presidente, Donald Trump, con Moscú para la importación de diésel ruso, que Ucrania consideró una traición.

Khmara atribuyó el avance al "diálogo directo" y a la diplomacia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, con la Casa Blanca, y añadió que el desenlace era lo más importante "para nuestro frente, para los militares, el trabajo de los drones, la logística y las comunicaciones".

Zelenskyy dijo el viernes que Ucrania aún experimentaba limitaciones de velocidad en Starlink y Starshield.

Desde la semana pasada persisten las dudas acerca de quién ordenó las interrupciones del sistema de internet satelital fabricado por Elon Musk, del que Ucrania ha dependido durante años para contrarrestar los ataques de Moscú.

Trump ha sostenido que él no tomó esa decisión, y afirmó que no se debe culpar a Musk. El vicepresidente, JD Vance, insinuó que hubo coordinación entre la Casa Blanca y Musk, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, han negado cualquier participación del gobierno.

Por su parte, autoridades nombradas por Moscú en ciudades de la península de Crimea —ocupada por Rusia— informaron el sábado de apagones tras ataques ucranianos durante la noche.

El Estado Mayor General de Ucrania indicó el sábado que sus fuerzas alcanzaron una planta química en la ciudad rusa de Tolyatti, que produce materiales utilizados en combustible para cohetes. El alcalde de Tolyatti, Ilya Sukhikh, señaló que el ataque nocturno dañó instalaciones industriales en la ciudad.

Las fuerzas de Kiev también alcanzaron una planta de electrónica en la ciudad de Oryol, confirmó el sábado el Estado Mayor de Kiev. Autoridades locales en Oryol indicaron que el sábado tres personas perdieron la vida en el operativo de la víspera. De acuerdo con las autoridades militares ucranianas, la planta fabrica componentes para los misiles de crucero y balísticos que Rusia lanza contra ciudades ucranianas.

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Morton informó desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.