La BBC solicita asistencia judicial en EE.UU. para interrogar a familiares de Trump en demanda

FOTO: La BBC pide ayuda a tribunal de EE.UU. para citar a familiares de Trump en su demanda por difamación

LONDRES — La BBC ha solicitado la intervención de un tribunal estadounidense para obtener documentos y testimonios de familiares del expresidente Donald Trump en relación a una demanda por difamación que asciende a 10.000 millones de dólares. Esta solicitud fue presentada en un documento judicial reciente.

Los abogados de la BBC argumentan que Ivanka Trump, Jared Kushner y Donald Trump Jr. poseen "conocimiento personal" y pueden tener registros relevantes para varios elementos de las reclamaciones realizadas por Trump contra la emisora británica, según se expone en un escrito presentado ante un tribunal federal en Florida.

La emisora ha enfrentado dificultades para hacer llegar citaciones judiciales a los tres, quienes están bajo la protección del Servicio Secreto y otros equipos de seguridad, según se indica en el documento.

La demanda, presentada por Trump en diciembre, reclama 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios a la BBC, a la que acusa de difamación y prácticas comerciales engañosas.

Las acusaciones se centran en la edición de un discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, previo al ataque al Capitolio en Washington. En su demanda, Trump sostiene que la BBC "empalmó dos partes completamente separadas del discurso" para "tergiversar intencionalmente" lo que dijo.

Se alega que esta edición fue "un intento descarado de interferir e influir" en las elecciones presidenciales de 2024.

A pesar de que la BBC se disculpó por la edición engañosa, afirmó que no hubo difamación.

En la más reciente presentación, se señala que los familiares de Trump tenían conocimiento de asuntos relevantes para su defensa, específicamente en relación con la insinuación de que Trump incitó a la violencia el 6 de enero.

El documento menciona que Donald Trump Jr. e Ivanka Trump estaban presentes en el Despacho Oval mientras Trump revisaba su discurso y que Trump Jr. se comunicó directamente con su padre tras el estallido de la violencia en el Capitolio.

Además, la BBC solicitó a Trump que aceptara las citaciones en nombre de su hija y su yerno o que instruyera al Servicio Secreto para facilitar la entrega de dichas citaciones, pero Trump se negó. La emisora ha pedido al tribunal que permita el envío de las citaciones por correo electrónico y correo certificado.

El juez ha dado hasta el viernes al equipo legal de Trump para responder a la solicitud de la BBC. El equipo del expresidente ha declarado que "la BBC simplemente trata de desviar la atención de su propia y evidente responsabilidad" y que la emisora "difamó intencionalmente" a Trump, acusándola de hostigarlo a él y a su familia.

Se ha programado provisionalmente un juicio para febrero en este caso. La semana pasada, un juez federal en Florida otorgó a Trump un alivio temporal de una orden que le exigía proporcionar detalles sobre el desempeño financiero de su imperio empresarial como parte de la demanda.

El juez de distrito Roy Altman aceptó suspender dicha orden mientras evalúa una demanda enmendada de Trump que limitaría su alegato sobre los daños sufridos en sus negocios y su reputación.