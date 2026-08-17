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Irán y Omán firman acuerdo para regular el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz

El pacto generó la ira del presidente estadounidense, quien lanzó una fuerte advertencia a Omán: "Los bombardearemos al carajo".

17/08/2026 | 11:42Redacción Cadena 3

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Estrecho de Ormuz.

FOTO: Estrecho de Ormuz.

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Buenos Aires, 17 de agosto (NA) — Irán y Omán han formalizado en las últimas horas un acuerdo que establece un "mapa de navegación" para regular el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, según informaron diversos medios internacionales.

La noticia fue anunciada por Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, en un contexto de diálogo bilateral que avanza de manera constante y positiva, a pesar de las tensiones generadas por Estados Unidos.

En sus declaraciones a la prensa, Baghaei explicó que el acuerdo es producto de la coordinación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, que contó con la participación de autoridades de defensa, seguridad y medio ambiente.

El vocero iraní también indicó que aún hay temas por resolver, incluida una declaración conjunta que se emitirá desde Teherán y Mascate, y que los intercambios entre ambas naciones continuarán hasta la finalización del proceso.

"A pesar de la obstrucción estadounidense, las conversaciones han avanzado positivamente en las últimas tres semanas y se ha alcanzado un acuerdo sobre el mapa de rutas marítimas", afirmó Baghaei.

Además, destacó que el consenso entre Irán y Omán es un acuerdo independiente entre ambos Estados costeros, con el objetivo de asegurar el paso seguro de embarcaciones por el estrecho, al tiempo que se respeta la soberanía de cada país.

Esta situación parece haber desencadenado la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó una amenaza a Omán asegurando: "Los bombardearemos al carajo", según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué acuerdo alcanzaron Irán y Omán?
Un pacto para regular el tránsito en el estrecho de Ormuz mediante un mapa de navegación.

¿Quién lo anunció?
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei.

¿Cómo avanzan las negociaciones?
A pesar de la obstrucción de Estados Unidos, las conversaciones han progresado de manera positiva.

¿Qué opina Trump sobre el acuerdo?
El presidente estadounidense amenazó a Omán con la frase: "Los bombardearemos al carajo".

¿Cuál es el objetivo del acuerdo?
Asegurar el paso seguro de barcos en el estrecho, respetando la soberanía de Irán y Omán.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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