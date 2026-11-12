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Brasil presenta plan fiscal para 2027 tras la reelección de Lula da Silva

El Gobierno de Lula da Silva estima que las medidas tendrán un impacto de hasta 60.000 millones de reales. El Senado incluyó el proyecto en el temario de este jueves.

12/11/2026 | 11:47Redacción Cadena 3

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Luiz Inácio 'Lula' da Silva, presidente reelecto de Brasil.

FOTO: Luiz Inácio 'Lula' da Silva, presidente reelecto de Brasil.

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Buenos Aires, 12 noviembre (NA) – El Gobierno de Brasil dio a conocer el miércoles un conjunto de medidas destinadas a controlar el gasto público y aumentar la recaudación, con un impacto fiscal proyectado entre 50.000 y 60.000 millones de reales para el año 2027. El ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, presentó la propuesta ante la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso.

La propuesta de ley complementaria, que fue introducida por Jaques Wagner, líder del Gobierno en el Senado, establece una reducción del límite de crecimiento del gasto federal, que pasaría del 2,5% al 2% anual por encima de la inflación en los años en que se implementen medidas de contención fiscal. De acuerdo con la estatal Agencia Brasil, esta modificación podría reducir el gasto en 12.800 millones de reales para 2027.

Además, la iniciativa contempla la eliminación de ciertas exenciones e incentivos fiscales, así como la restricción en el uso de créditos fiscales que las empresas utilizan para saldar impuestos. También se sugiere extender hasta 2030 la exclusión de los ingresos extraordinarios del petróleo y gas del cálculo del gasto mínimo en salud, una medida que ya se aplicó en 2026.

Al justificar esta disposición, Moretti argumentó que "los ingresos extraordinarios no deben ser la base para financiar gastos obligatorios", según la versión oficial de su exposición divulgada por el Senado. El ministro subrayó que el Gobierno seguirá cumpliendo con sus compromisos en políticas sociales.

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, incorporó el proyecto en la agenda de la sesión de este jueves y comentó que la votación podría trasladarse a la semana siguiente si los bloques requieren más tiempo para su análisis. Para que el texto entre en vigor, necesita ser aprobado por ambas cámaras.

Lectura rápida

¿Qué presentó Brasil?
Un paquete de medidas para contener el gasto público y aumentar la recaudación fiscal.

¿Quién presentó la propuesta?
El ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti.

¿Cuánto se espera ahorrar?
Se estima un impacto fiscal de entre 50.000 y 60.000 millones de reales para 2027.

¿Qué cambios propone la ley?
Reduce el límite de crecimiento del gasto federal y elimina ciertas exenciones fiscales.

¿Qué sigue para el proyecto?
El proyecto debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso para entrar en vigor.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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