Novaresio presenta su novela que explora el amor y los prejuicios: "No hay inspiración, hay trabajo"

El periodista y escritor Luis Novaresio presentará este viernes su libro La vida que importa en Rosario. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, habló sobre la escritura, los temas que atraviesan su nueva novela y las dificultades del periodismo actual. También se refirió a los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y destacó el nivel de los medios de comunicación del interior.

“Para lo que a uno le gusta siempre hay tiempo”, afirmó Novaresio al explicar cómo combina la escritura con su trabajo periodístico. El autor reconoció que la actividad demanda dedicación y que escribir puede quitarle horas de sueño, pero sostuvo que la clave está en la organización y la constancia. “No hay inspiración. Hay trabajo”, resumió, al señalar que escribir requiere sentarse, corregir y volver a empezar.

La vida que importa es su segunda novela y retoma algunos personajes de su obra anterior, aunque puede leerse de manera independiente. La historia aborda cuestiones como la eutanasia, el deseo, los acuerdos en las relaciones de pareja y los prejuicios sociales. “A mí me da mucha curiosidad estos temas”, explicó. También destacó que la ficción permite explorar aspectos incómodos de la experiencia humana y cuestionar ideas que suelen darse por establecidas.

Novaresio contó que escribe desde los seis años y que sus libros son el resultado de una práctica sostenida durante décadas. “Cuando me preguntan cuánto me tomó escribir el libro, digo 50 años”, relató. En ese sentido, recomendó escribir incluso cuando no existe la posibilidad de publicar, porque es una forma de conocerse: “Escribir es encontrarse de una manera distinta”. Además, definió la lectura y la escritura como hábitos que permiten descubrir nuevas interpretaciones de aquello que uno cree conocer.

Durante la entrevista, el periodista también habló sobre los ataques personales que recibió de Milei. Consultado sobre si le generan intimidación, respondió que no deja de hacer su trabajo por esas situaciones. “Si por intimidación significa que dejo de hacer algo, no”, sostuvo. Aclaró que sus cuestionamientos están dirigidos a decisiones y actuaciones de funcionarios públicos, y no a cuestiones personales. “Discutamos argumentos”, planteó, y agregó que no responde a los insultos porque no encuentra sentido en sumarse a ese tipo de intercambio.

Al analizar el escenario político y periodístico, Novaresio sostuvo que mantiene diferencias fundamentadas con el Gobierno y mencionó sus cuestionamientos a distintas controversias de la gestión nacional. “Yo no tengo nada personal con los funcionarios. Es más, ni me interesa tomar un café. Estoy hablando de la función pública”, afirmó. Para el periodista, las críticas al desempeño de quienes ejercen cargos públicos deben discutirse a partir de argumentos y hechos, sin transformarlas en agresiones personales.

El conductor también destacó el trabajo de los medios de comunicación de Rosario y de otras ciudades del país. Consideró que en el interior se hace muy buen periodismo, muchas veces con menos recursos y una dinámica de trabajo que exige cumplir distintas tareas. “Acá tenemos una ventaja enorme, que es la carencia”, señaló, en referencia a las limitaciones económicas y de estructura. Además, cuestionó el peso que adquiere el rating minuto a minuto en la televisión y lo definió como “el editor más siniestro de la vida”.

La presentación de La vida que importa será este viernes 16 de octubre a las 16.30 en el Centro Cultural Fontanarrosa, en la sala Angélica Gorodischer, con entrada libre y gratuita. El escritor, que recordó con afecto sus años de trabajo en Rosario, también reivindicó el potencial cultural y periodístico de la ciudad y aseguró que volver para presentar sus libros es una oportunidad para reencontrarse con amigos y colegas.

Entrevista de Alberto Lotuf.