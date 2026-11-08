Colapinto terminó 13° en el GP de Brasil y no pudo sumar puntos: Lando Norris fue el ganador

Franco Colapinto terminó 13° en el GP de Brasil de la Fórmula 1, no logró sumar puntos y ya pone la cabeza en el próximo desafío, que será dentro de dos semanas en Estados Unidos.

La carrera la ganó el británico Lando Norris con su McLaren, con un gran rendimiento casi desde el inicio a pesar de haber perdido el primer lugar en la largada ante Kimi Antonelli (Mercedes), con el neerlandés Max Verstappen en el segundo puesto y el francés Isaac Hadjar, ambos con Red Bull, en el tercer lugar.

Por otro lado, el equipo Mercedes se consagró campeón del Campeonato de Constructores, con el italiano Antonelli y el británico George Russell que tuvieron una excelente temporada.

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La arrancada favoreció a Antonelli, quien traccionó de manera óptima con neumáticos intermedios para arrebatarle el liderato a Norris y en una maniobra similar, Liam Lawson colocó su Racing Bulls en la segunda posición.

Más atrás, Verstappen y Lewis Hamilton iniciaban su remontada desde el fondo de la parrilla, mientras los monoplazas de Alpine perdían terreno en medio del espray dejado por la pista en proceso de secado.

Con la evolución del trazado, Hamilton fue de los primeros en ingresar a boxes para montar gomas blandas, estrategia replicada por Norris y Antonelli ya que el italiano realizó su detención en el giro 18 y mantuvo el liderato temporalmente.

No obstante, dos vueltas más tarde reportó problemas de balance atribuidos a la suspensión, al sufrir un trompo en la entrada de la ‘S’ de Senna que le cedió la cima a Norris, a lo que Hadjar aprovechó la situación para ascender al segundo lugar, seguido por Verstappen, quien ya marchaba cuarto tras haber partido desde la posición 21.

Red Bull ordenó un cambio de posiciones para que Verstappen intentara dar caza a Norris antes de la segunda parada en la vuelta 45 y, ante la falta de resultados, Hadjar cuestionó la decisión por radio buscando recuperar el segundo puesto, pero las posiciones se mantuvieron.

A diez vueltas del final, el retorno de la lluvia obligó a montar neumáticos intermedios. George Russell inició las detenciones, seguido por Norris, quien administraba una ventaja de 15 segundos, Verstappen, Hadjar y Antonelli.

Russell aprovechó el cambio de gomas para arrebatarle el cuarto lugar a Antonelli, quien además quedó bajo investigación por un peligroso cruce en el carril de pits con Franco Colapinto.

Pese a la eventual sanción sobre el italiano, el resultado conjunto de Mercedes selló el título de constructores. Hamilton, tras sufrir un trompo antes de su parada tardía, finalizó en la novena posición.

En la zona media, Colapinto avanzó hasta el top 10 en la vuelta 49 tras superar a Nico Hülkenberg y el alemán devolvió la maniobra por fuera de la pista sin retornar la posición, lo que dejó al argentino de Alpine en una batalla con Arvid Lindblad que relegó al sudamericano al puesto 13, justo por delante de Pierre Gasly.