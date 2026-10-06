Renault Niagara comenzó a producirse en Santa Isabel

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Luego de su develación mundial el pasado 10 de septiembre, Renault inició la fabricación en serie de Niagara en su Fábrica Santa Isabel, en Córdoba. La nueva pick-up que combina el confort y la tecnología de un SUV del segmento C con la robustez y la versatilidad de un vehículo preparado para los usos más exigentes, se convierte en el modelo número 35 producido en la histórica planta y marca el comienzo de una nueva etapa para la operación industrial de Renault en toda la región.

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Niagara es la única pick-up de su categoría producida localmente. Fue concebida y desarrollada para responder a las necesidades de los clientes latinoamericanos, y es el resultado de más de cinco años de trabajo conjunto entre equipos de diseño, ingeniería, manufactura, calidad, logística y desarrollo de proveedores. Su llegada representa uno de los proyectos industriales más importantes para la filial argentina en las últimas décadas y reafirma la capacidad industrial local con alcance regional.

Para producir Niagara, Renault llevó adelante una profunda modernización de su planta cordobesa, incorporando nuevas tecnologías, procesos productivos y estándares de calidad. En total se gestionaron 278 proyectos, que abarcan desde obras de infraestructura y mantenimiento hasta importantes mejoras en nuestros procesos productivos. Fueron incorporados más de 60 robots para el inicio de la producción de carrocerías, junto con nuevas tecnologías que mejoran la precisión, la calidad y la eficiencia de las operaciones.

La transformación permitió adecuar la planta a los requerimientos de un vehículo concebido para competir en uno de los segmentos más dinámicos y exigentes de América Latina.

Andre Pinto, Director Industrial de Fábrica Santa Isabel: “Niagara tiene un significado muy especial para todos nosotros. No sólo porque representa el inicio de producción de un nuevo modelo, sino porque también refleja la evolución de nuestra planta y la capacidad de nuestros equipos para asumir nuevos desafíos industriales. Es un proyecto construido por miles de personas que trabajaron con compromiso y pasión para hacerlo realidad”.

Antes de iniciar su producción, Niagara atravesó uno de los programas de validación más exigentes realizados por Renault en la región, con más de 800.000 kilómetros de pruebas y más de 50.000 horas de ensayos en distintas condiciones de utilización. Este proceso permitió verificar su desempeño, durabilidad y confiabilidad para acompañar tanto las exigencias del trabajo como los desafíos de la vida cotidiana.

La industrialización de Niagara forma parte de la estrategia futuREady de Renault y fortalece el rol de Argentina dentro de los planes de crecimiento de la marca en América Latina. Forma parte de la ambición de la marca lanzar 14 nuevos modelos en mercados internacionales fuera de Europa para 2030. El proyecto fue concebido desde su origen con una fuerte vocación regional y contribuirá a ampliar el perfil exportador de la operación local.

Pablo Sibilla, Presidente y Director General de Renault Argentina: “Niagara es un proyecto concebido para América Latina, desarrollado en nuestra región y producido en Argentina. Refleja la confianza de Renault en las capacidades industriales del país y consolida a Santa Isabel como un activo estratégico para el futuro de la marca, posicionándola como un verdadero hub de producción de vehículos utilitarios y fortaleciendo su perfil exportador, con más del 50% de su producción destinada a mercados externos”.

Con más de siete décadas de historia, Fábrica Santa Isabel inicia así un nuevo capítulo de su trayectoria industrial. La producción de Niagara no sólo amplía el legado de la planta cordobesa, sino que reafirma el compromiso de Renault con el desarrollo industrial argentino y con la construcción de una plataforma competitiva para abastecer a los mercados de América Latina.

Fábrica Santa Isabel en números:

71 años de historia, El predio de la fábrica cuenta con 200 hectáreas, Renault Niagara se convierte en el modelo número #35 en fabricarse en la planta. Más de 3.500.000 vehículos fabricados, 1300 colaboradores, 195 robots funcionando, 19 nuevas referencias en Estampado

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo