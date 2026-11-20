FOTO: Arturo Puig regresa a los teatros porteños con una obra clásica de los circuitos under de Europa y Nueva York.

Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- El aclamado actor Arturo Puig ha hecho su regreso a Buenos Aires con la obra "Buenas palabras", un unipersonal que es un clásico en los circuitos alternativos de Madrid, Londres y los teatros de cámara de París. La pieza tuvo su estreno en febrero de este año en el Teatro San Martín, el mismo escenario que lo vio actuar por última vez junto a Selva Alemán.

Tras su presentación en la emblemática calle Corrientes, la obra se trasladará al Cine Teatro El Plata, bajo la dirección de Rita Terranova, quien también se encargó de la dramaturgia. El espectáculo se propone como un viaje emotivo y personal por la trayectoria del actor, entrelazando textos poéticos, música y fragmentos de cine que buscan conectar con el público a través de la emoción y el humor.

Durante la función, se incluyen canciones, relatos, cartas y extractos teatrales que forman una antología relacionada con su memoria personal. Esta nueva etapa en Buenos Aires se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, comenzando a las 19:00 horas.

La obra incorpora una rica variedad de autores, como se destacó en Ámbito Financiero, con fragmentos de "La vida es sueño" de Calderón de la Barca, textos de Almafuerte, pasajes de "Corazón" de Edmundo de Amicis, y el monólogo de James Tyrone en "Largo viaje de un día hacia la noche" de Eugene O'Neill.