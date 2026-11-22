Instituto recibe a Huracán este domingo desde las 22 por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

"La Gloria" va por el paso a los cuartos de final tras hacer un gran campeonato regular y terminar puntero en la zona A con 34 puntos.

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El conjunto de Diego Flores juega desde las 22 en el estadio Mario Alberto Kempes con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas. Darío Herrera será el encargado de repartir justicia.

Por su parte, Huracán terminó octavo en la zona B y buscará dar el batacazo esta noche en Córdoba. El vencedor de este duelo enfrentará al ganador entre River y Lanús que juegan desde las 19.

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