Instituto recibe a Huracán buscando el pase a cuartos de final
"La Gloria" enfrenta al "Globo" desde las 22 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Transmite Cadena 3.
22/11/2026 | 15:20Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto busca pasar a cuartos.
Instituto recibe a Huracán este domingo desde las 22 por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
"La Gloria" va por el paso a los cuartos de final tras hacer un gran campeonato regular y terminar puntero en la zona A con 34 puntos.
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Fútbol argentino. River recibe a Lanús por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura
El “Millonario” no quiere sorpresas en el inicio de los playoffs. Se enfrentan desde las 19 con transmisión de Cadena 3.
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El conjunto de Diego Flores juega desde las 22 en el estadio Mario Alberto Kempes con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas. Darío Herrera será el encargado de repartir justicia.
Por su parte, Huracán terminó octavo en la zona B y buscará dar el batacazo esta noche en Córdoba. El vencedor de este duelo enfrentará al ganador entre River y Lanús que juegan desde las 19.
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Lectura rápida
¿Qué partido se juega este domingo? Se juega el partido entre Instituto y Huracán por los octavos de final del Torneo Clausura.
¿Quién es el entrenador de Instituto? El entrenador de Instituto es Diego Flores.
¿A qué hora comienza el partido? El partido comienza a las 22 horas.
¿Dónde se lleva a cabo el partido? El partido se lleva a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.
¿Qué necesita Huracán para avanzar? Huracán necesita ganar el partido para avanzar a la siguiente ronda.