Boca Juniors vivió una noche de celebración tras conquistar la Copa Sudamericana. El equipo, conocido como el Xeneize, se impuso 2-0 a Atlético Mineiro en una final disputada en el estadio Metropolitano.

Después del partido, los jugadores trasladaron los festejos al vestuario y luego al hotel en Barranquilla, donde continuaron celebrando su éxito. Durante la noche, se escucharon cánticos contra River, hubo baile y se tomaron numerosas fotos con el trofeo, que se compartieron en las redes sociales.

Uno de los protagonistas de la celebración fue Miguel Merentiel, quien apareció con una máscara de Chucky, un personaje de terror que se había convertido en una cábala del plantel. Merentiel, que había fallado varias oportunidades en el primer tiempo, anotó el segundo gol de la final y se mostró emocionado hasta las lágrimas.

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¡CHUCKY ES CAMPEÓN DE LA #SUDAMERICANA! Merentiel se lleva todas las miradas en la llegada al hotel. ?? Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/1TMs9JGIjE — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

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La celebración también tuvo una banda sonora, ya que un grupo de jugadores, conocidos como "Los Turros", se encargó de animar la fiesta con música y canciones de cancha.

Entre los jugadores, Lautaro Di Lollo fue uno de los más activos, transmitiendo parte del regreso al hotel y mostrando el trofeo mientras se entonaban los cantitos de Boca. Enner Valencia también compartió una foto que llamó la atención, en la que posó junto a una cubetera utilizada como jarra con una bebida, acompañada de la frase: "Esto es Boca".

Los familiares de los futbolistas llegaron al hotel en micros dispuestos por el club, lo que permitió que compartieran la alegría con los campeones. Rodolfo Arruabarrena, el entrenador, disfrutó de su conquista junto a sus colaboradores, habiendo regresado al club hacía menos de seis meses y ya conseguido dos títulos.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Leandro Paredes regresó al hotel después de haber sido trasladado a una clínica por una descompensación. A su llegada, sus compañeros lo recibieron con aplausos y una canción que ya había sonado durante los festejos en el estadio.

Paredes había tranquilizado a los hinchas a través de sus redes sociales, explicando que solo había sufrido un mareo. En el hotel, se reencontró con el plantel y protagonizó un abrazo con Juan Román Riquelme, una de las imágenes más recordadas de la celebración.

La conquista de la Copa Sudamericana marcó un hito para Boca Juniors, que rompió una sequía de 18 años sin títulos internacionales. La noche culminó con un ambiente de alegría y camaradería entre los jugadores, sus familias y el cuerpo técnico, que celebraron un éxito esperado por todos los hinchas del club.