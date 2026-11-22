FOTO: Una peluca, un abrazo: la red que acompaña a mujeres con cáncer de mama.

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Recibir un diagnóstico de cáncer de mama puede cambiar profundamente la vida de una mujer. Además de los tratamientos médicos, aparecen miedos, incertidumbres y desafíos emocionales que muchas veces resultan difíciles de atravesar. En ese camino, sentirse acompañada puede marcar una enorme diferencia.

Con esa convicción trabaja la Fundación Corazón de Mujer, una organización cordobesa que nació en 2013 y que tiene como misión acompañar a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y a sus familias, promoviendo la concientización, la contención y la solidaridad.

En una nueva entrega de Comprometidos en Cadena, el ciclo de Cadena 3 dedicado a visibilizar iniciativas de impacto social, Flavia Dellamaggiore presenta el trabajo de esta institución y conversa con su presidenta, Carina Jabase, sobre el valor de acompañar a quienes atraviesan la enfermedad.

"En la fundación contenemos, abrazamos y acompañamos a las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. También contamos con un grupo maravilloso de voluntarias que nos ayudan a que todo esto tenga un éxito", expresa Jabase.

Una red de solidaridad que se transforma en acciones

La fundación cuenta con 60 integrantes, entre miembros, voluntarias y colaboradores, que participan en distintas iniciativas destinadas a mejorar el bienestar de las pacientes.

Una de las tareas más significativas es la confección de pelucas que luego son donadas a mujeres que atraviesan tratamientos oncológicos. Se trata de una acción que va mucho más allá de lo estético: para muchas pacientes, volver a reconocerse frente al espejo puede contribuir a recuperar confianza y autoestima en un momento especialmente difícil.

A esta iniciativa se suma Tejiendo Amor, una campaña solidaria en la que voluntarias confeccionan mantas destinadas a personas que enfrentan la enfermedad. Cada pieza representa horas de trabajo, dedicación y el deseo de transmitir cercanía a alguien que necesita contención.

Pero el compromiso de la organización también se extiende a la prevención y la concientización sobre la importancia de los controles médicos.

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Caminamos con vos: visibilizar para acompañar

Entre sus acciones más reconocidas se encuentra Caminamos con vos, una caminata que reúne a la comunidad alrededor de un mensaje fundamental: promover la detección temprana del cáncer de mama y acompañar a quienes transitan la enfermedad.

La iniciativa, que alcanzó su 13ª edición en 2026, busca generar conciencia y fortalecer los vínculos entre pacientes, familiares, voluntarios y vecinos que se suman a la propuesta.

A través de estas actividades, la fundación impulsa una mirada que combina información, prevención y acompañamiento humano, poniendo el foco en las necesidades de las mujeres durante y después de sus tratamientos.

El desafío de seguir ayudando

Actualmente, uno de los principales objetivos de la Fundación Corazón de Mujer es fortalecer su trabajo de confección de pelucas. Para eso, necesita visibilizar la tarea de sus voluntarias y conseguir las máquinas necesarias para continuar desarrollándola.

La iniciativa demuestra cómo una acción concreta puede tener un impacto profundo en la vida de otra persona. Una peluca, una manta o simplemente alguien dispuesto a escuchar pueden convertirse en una forma de acompañamiento fundamental durante el tratamiento.

La historia de la Fundación Corazón de Mujer es también la de una comunidad que decidió transformar la solidaridad en ayuda cotidiana, recordando que detrás de cada diagnóstico hay una persona que necesita sentirse contenida.

Quienes deseen conocer más sobre sus actividades o colaborar pueden comunicarse a través de Instagram, en @fundacioncorazondemujer.

Comprometidos en Cadena continúa compartiendo historias de organizaciones y personas que trabajan para mejorar la realidad de sus comunidades.

Cadena 3. Comunicación con propósito.

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