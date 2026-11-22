El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 cambió más de treinta veces de manos, antes que la bandera de cuadros cayera sobre el paso de Max Verstappen y su Red Bull cerrando una batalla nunca vista antes en un Grand Prix. Y por si fuera poco, Franco Colapinto finalizó 6°, corriendo la carrera de 50 vueltas pegado al lote de punta para igualar su mejor resultado de F1. Las dos cosas, premian como ninguna otra la aventura que emprendimos hace dos semanas para una cobertura internacional especial con la Baja 1000 en México, primero, y la Ronda 21 del Campeonato Mundial en EE.UU.

Nuestra crónica de la carrera les cuenta los detalles más importantes de este desarrollo enloquecido, emocionante y fructífero para el equipo Alpine -que, además, fue 5° con Pierre Gasly- de nuestro piloto argentino. Por eso, este repaso final intenta rescatar algunos detalles y declaraciones que nos ayudan a comprender mejor los 'cómo' y los 'porqué' de tan buena cosecha:

- Los dos pilotos de Alpine calcaron sus estrategias. Comenzaron la prueba con neumáticos blandos -rojos- usados.

- Su mayor desafío, en la primera parte, fue conseguir ponerlos en la temperatura correcta para tenerlos en el punto óptimo de la ventana operativa.

- Allí, Gasly, consiguió un resultado mejor, para correr mezclado en el Top 5. Mientras, Colapinto fue más atacado por las Ferrari de Leclerc y Hamilton, sumadas al McLaren de Piastri, que partieron detrás suyo, y marchaba 11° cuando ingresó el AS de la vuelta 18.

- Los dos hicieron buenos cambios en boxes por gomas medias -amarillas- en la vuelta 19.

- Colapinto mejoró cuatro puestos, tras el relanzamiento: 1 por despiste de Lindblad, 1 por sanción 10s de Hamilton, 1 por inmediato sobrepaso a Bortoleto y otro por retraso de Hadjar.

- La lucha de Gasly en el frente y la de Franco con las Ferrari y los McLaren tuvieron como límite la necesidad de gestionar la refrigeración como resultado del efecto tren en succión en el que viajaban constantemente los 9 primeros coches de la carrera.

- ?Los pilotos además realizaban permanentes cambios de configuración en cada vuelta para gestionar la unidad de potencia.

- En la parte final, a los dos pilotos se les instruyó mantener la posición para no comprometer la refrigeración y por eso abrieron espacio generoso entre los coches.

Declaraciones:

FRANCO COLAPINTO #43, P6: "Ha sido otra carrera hasta la bandera a cuadros y ha sido muy divertido, y aún más cuando logras un resultado como este y logras sumar puntos para el equipo. En general estoy muy contento de cómo ha ido la carrera y con el resultado final, igualando mi mejor resultado en Fórmula 1. Hemos sido competitivos durante todo el fin de semana y salir de aquí con 18 puntos es una buena recompensa para nuestro esfuerzo. Es bueno tener los dos coches ahí y estar luchando con los cuatro mejores equipos, algo que no solemos hacer cada final de semana. Obvio, cuando estás en la pomada siempre quieres algo más. Creo que es un buen feeling, pero nunca estás satisfecho del todo y demuestra que este fin de semana hemos sido competitivos. Ha sido divertido estar al volante y probablemente lo haya sido aún más desde la tele o en la grada. Estoy feliz con este resultado por todo el equipo de Enston. Ellos se merecen especialmente luego de todas las dificultades que hemos tenido en las últimas carreras".

PIERRE GASLY #10, P5: "Ha sido una carrera para disfrutar y acabar P5 y P6 como equipo ha sido un muy buen resultado. Honestamente siento que ésta hubiera sido una carrera para estar en el podio, pero teníamos que aminorar la potencia a lo largo de la carrera para gestionar la temperatura del motor, así que tenemos que revisar qué pasó y qué podemos hacer para mejorar la próxima vez. Básicamente esto ha sido un juego de succión, así que se trataba de estar cerca de los coches de adelante para seguir en la lucha. Creo que para el equipo ha sido duro estar pendiente de tantas cosas a la vez y creo que todo el mundo ha hecho un buen resultado, desde la estrategia de los ingenieros hasta el equipo del pit para hacer una buena parada. Todo ha sido muy bien gestionado. He tenido bastante trabajo al volante, centrándome en atacar el coche de adelante mientras echaba un ojo al coche de atrás y realizaba todos esos cambios en los mandos. Lo cierto es que estaban pasando muchas cosas. Estamos muy contentos con el resultado y haber batallado con Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari a lo largo de toda la carrera ha sido muy divertido. Esperemos que la próxima temporada tengamos más carreras como esta".

FLAVIO BRIATORE, ASESOR EJECUTIVO: "Hoy, hemos logrado un resultado de equipo fantástico y tanto Pierre como Franco han hecho un súper trabajo y pilotaron bien en una carrera que requería mucha decisión y concentración. La competición ha sido muy apretada y excitante lo cual es muy bueno para la Fórmula Uno. Este resultado nos llena de optimismo y también da al equipo algo para celebrar en tras una serie de resultados muy duros en la segunda mitad de temporada. En general, Las Vegas ha sido un fin de semana muy potente con 18 puntos logrados, nuestro mejor resultado hasta la fecha en esta temporada. Bien hecho por todo el equipo".

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa de Las Vegas, Nevada, EE.UU. Con datos y fotografías de Alpine F1 Team