Accidente en Pinamar: jóvenes heridos tras volcar en un UTV en médanos de La Frontera
Los ocupantes, de 16 y 19 años, fueron trasladados al hospital municipal y se encuentran fuera de peligro. Al momento del accidente circulaban sin casco ni elementos de protección.
FOTO: Accidente en Pinamar: jóvenes heridos tras volcar en un UTV en médanos de La Frontera
Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos tras volcar a bordo de un vehículo todoterreno UTV en la zona de médanos de La Frontera, en Pinamar, durante el inicio del fin de semana largo.
Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados al hospital municipal, donde confirmaron que se encuentran fuera de peligro y presentan lesiones leves.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los ocupantes circulaban sin casco ni los elementos de protección obligatorios cuando ocurrió el siniestro. El impacto les provocó golpes y cortes, por lo que se desplegó un operativo de emergencia en la franja costera, con dos ambulancias, personal médico, efectivos policiales, integrantes de Seguridad en Playa y de la Guardia Urbana.
Desde el esquema sanitario señalaron que los recursos movilizados para la asistencia y prevención forman parte de las prestaciones financiadas mediante la EcoTasa, el tributo municipal destinado a cubrir este tipo de servicios en el destino turístico.
El episodio volvió a poner el foco sobre los controles en La Frontera, una zona que registra antecedentes de siniestros graves. En enero de 2026, Bastián Jerez, de 8 años, sufrió un choque en ese sector y debió atravesar 17 cirugías. A raíz de esos hechos se implementaron restricciones para la circulación de camionetas 4x4 y UTV.
Ante la proximidad de la temporada de verano, las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de seguridad, entre ellas el uso de casco y cinturón de seguridad, además de los límites de ocupantes permitidos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Pinamar?
Dos jóvenes resultaron heridos tras volcar en un UTV en La Frontera.
¿Quiénes son los afectados?
Los heridos son dos jóvenes de 16 y 19 años.
¿Cuándo ocurrió el accidente?
El incidente tuvo lugar durante el inicio del fin de semana largo.
¿Dónde sucedió el accidente?
El accidente ocurrió en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar.
¿Cómo están los jóvenes?
Ambos fueron trasladados al hospital y se encuentran fuera de peligro.
[Fuente: Noticias Argentinas]