Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- El Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, logró un impresionante triunfo por 3 a 2 contra el Villarreal tras haber estado en desventaja por 0 a 2 en el Camp Nou. Con este resultado, el equipo se afianza en la primera posición de La Liga, aumentando su ventaja sobre el Real Madrid a tres puntos.

El encuentro comenzó complicado para el Barcelona, que recibió dos goles en los primeros diez minutos del primer tiempo. El primero fue obra de Tajon Buchanan, quien anotó con un potente remate desde fuera del área tras un error en la salida de Frenkie de Jong. Apenas siete minutos después, Tani Oluwaseyi amplió la ventaja para el Villarreal al finalizar un contragolpe.

A pesar de las adversidades, el Barcelona tuvo una oportunidad clara de descontar antes del descanso, pero el penal ejecutado por Lamine Yamal se estrelló en el palo, frustrando la posibilidad de acortar distancias.

En el segundo tiempo, el equipo local mostró una notable reacción. En el minuto 58, Gerard Martín comenzó la remontada al marcar el primer gol con un cabezazo tras un centro de Pedri.

Solo tres minutos después, en el 61, Fermín López igualó el marcador 2-2, tras recibir un pase de Yamal en un rápido contraataque.

Finalmente, la remontada se consumó en el minuto 67, cuando un centro bajo de Eric García fue desviado por el defensor Pau Navarro, quien anotó en propia puerta, sellando así el triunfo del Barcelona.

Con esta victoria en casa, el Barcelona reafirma su liderazgo en el campeonato español, demostrando su capacidad para revertir situaciones adversas y manteniendo una ventaja crucial en la lucha por el título.