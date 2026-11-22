El río Paraná registró una altura de 4,91 metros frente a la ciudad de Rosario, según las últimas mediciones. El nivel se encuentra a solo 9 centímetros de la cota de alerta, establecida en los 5 metros, y a 39 centímetros del nivel de evacuación, fijado en 5,30 metros.

La creciente mantiene en seguimiento a los organismos provinciales y municipales. De acuerdo con los registros recientes, el Paraná alcanzó en Rosario su nivel más alto para un mes de noviembre desde 1998, en un contexto de aumento sostenido durante las últimas semanas.

El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que el río continúa en fase de ascenso gradual en el tramo correspondiente a Rosario. En sus últimas proyecciones disponibles, el organismo estimó que la altura podría ubicarse en torno a los 5 metros hacia el 24 de noviembre, aunque la evolución dependerá del comportamiento de la cuenca y de las condiciones meteorológicas.

Ante este escenario, se recomienda a quienes frecuentan la zona costera prestar atención a las indicaciones de las autoridades, especialmente en sectores bajos y espacios de recreación cercanos al agua, y consultar los reportes oficiales sobre la evolución del nivel del río.