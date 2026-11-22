La Selección argentina Sub-17 logró su primera victoria en el Mundial de la categoría, que se desarrolla en Qatar, al vencer 2-1 a Mozambique, lo que le permite posicionarse bien en el Grupo C con tres puntos.

El equipo, dirigido por Diego Placente, se destacó con goles de Mateo Machuca y Simón Escobar, aunque tuvo que soportar la presión del equipo africano hacia el final del partido, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Con este triunfo, Argentina acumula tres puntos (-1) y se encuentra en el tercer lugar del Grupo C, detrás de Australia, que tiene 4 unidades, y Mozambique, que suma 3 (+3). Dinamarca cierra el grupo con 1 punto tras empatar 0-0 con Australia.

El encuentro comenzó de manera favorable para Argentina, que abrió el marcador a los cuatro minutos del primer tiempo gracias a un gol de Mateo Machuca, quien aprovechó una de las primeras ocasiones. Con el control del juego, el seleccionado nacional amplió la ventaja a los 31 minutos con un tanto de Simón Escobar, lo que parecía encaminar la victoria sin complicaciones.

No obstante, Mozambique descontó antes del final de la primera etapa con un gol de Alirio Cuna, lo que generó suspenso en el partido.

En la segunda mitad, el conjunto africano estuvo cerca de empatar a los 25 minutos, pero el gol fue anulado por posición adelantada tras la revisión del VAR.

Con este resultado, Argentina suma tres puntos y ocupa el tercer puesto en el Grupo C, con una diferencia de gol inferior a Mozambique. El seleccionado nacional cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a Dinamarca el próximo miércoles a las 12:30, buscando asegurar su clasificación.