Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- El piloto español Marc Márquez obtuvo su título número ocho de MotoGP tras finalizar octavo en el Gran Premio de Portugal en Portimao, mientras Marco Bezzecchi encabezó el podio de Aprilia junto a Jorge Martín y Raúl Fernández.

El español de 33 años, con la Ducati número 93, aseguró la corona a falta de una fecha luego de remontar una desventaja de 102 puntos frente a Bezzecchi sufrida en verano.

Así alcanzó su octavo campeonato en la categoría reina, superó los siete de Valentino Rossi e igualó el récord de Giacomo Agostini; además sumó su décimo título mundial con sus coronas en 125cc y 250cc, ubicándose tercero detrás de Agostini (15) y Ángel Nieto (13).

Márquez necesitaba terminar entre los nueve primeros tras dejar pasar sus opciones previas en Qatar y en la sprint del sábado, donde cayó.

En la largada desde la primera fila, entre Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, tomó la punta sobre el autor de la pole, mientras Johann Zarco cayó y arrastró a Álex Márquez en el primer giro.

Luego, el líder adoptó una estrategia conservadora y cedió posiciones ante Fernández, Martín y Bezzecchi, quienes establecieron el 1-2-3 de Aprilia.

Bezzecchi superó a Martín y Fernández en la vuelta 15 para lograr su doble triunfo en Portimao y su tercera victoria en cuatro carreras, sin órdenes de equipo desde el muro de Aprilia debido a su ventaja de tres segundos.

Detrás finalizaron Di Giannantonio (VR46), Ai Ogura (Trackhouse), Fermín Aldeguer (Gresini) y Brad Binder, beneficiado por la caída de Diogo Moreira (LCR). Márquez cerró octavo delante de Luca Marini (Honda) e Iker Lecuona, sustituto de Francesco Bagnaia.

En Moto3, Valentín Perrone (11°) y Marco Morelli (21°) completaron la prueba ganada por Máximo Quiles tras la penalización a Brian Uriarte por chocar a David Almansa, con Rico Salmela y Adrián Fernández en el podio.

Morelli marcha séptimo (141 puntos) y Perrone noveno (121) antes del cierre en Valencia los días 28 y 29 de noviembre.