Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- La asociación civil Tiflonexos, que gestiona Tiflolibros, la primera biblioteca digital de habla hispana para personas con discapacidad visual, se encuentra en una difícil situación económica y busca formas de sostener sus servicios gratuitos. Así lo expuso su fundador y director, Pablo Lecuona, en una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, advirtiendo que la organización depende de diversas fuentes de financiamiento, que son inestables y poco previsibles, incluyendo proyectos específicos, servicios de accesibilidad para empresas, impresiones en Braille y donaciones.

"Para sostener el trabajo de Tiflolibros siempre tenemos que buscar muchas fuentes diferentes. Pueden ser proyectos que lo financien o servicios que se prestan a una empresa, como imprimir materiales en Braille o dar capacitaciones en accesibilidad, además de las donaciones de usuarios y del público en general. Todas estas fuentes son totalmente imprevisibles", expresó Lecuona.

El dirigente detalló que el proyecto de Libros Escolares Accesibles recibió financiamiento el último año de la Fundación ONCE para América Latina, y anteriormente también había recibido aportes del Gobierno de la Ciudad. No obstante, enfatizó que no cuentan con un respaldo económico permanente que les permita cubrir los gastos diarios de la biblioteca.

Creada en 1999 por un grupo de personas con discapacidad visual, Tiflolibros se convirtió en la primera biblioteca digital de habla hispana, facilitando el acceso a la lectura mediante herramientas tecnológicas adaptadas. Dos años después, se fundó Tiflonexos, una asociación civil sin fines de lucro que promueve la autonomía e inclusión de las personas con discapacidad visual.

En la actualidad, la biblioteca alberga 86.500 libros, cuenta con 15.000 usuarios en 53 países y registra entre 130.000 y 150.000 descargas anuales. Su impacto abarca no solo a lectores individuales, sino también a escuelas, bibliotecas e instituciones que utilizan sus materiales para garantizar el acceso a la educación y la cultura.

Uno de los principales objetivos de la organización es la adaptación de manuales escolares para estudiantes de primaria y secundaria. Este proceso implica más que digitalizar un archivo; requiere describir imágenes, reorganizar cuadros, mapas conceptuales y otros elementos gráficos para que puedan ser leídos con dispositivos de asistencia y utilizados en igualdad de condiciones con sus compañeros.

"El acceso a la lectura es fundamental para garantizar otros derechos. Cuando puedes acceder a la tecnología, la lectura y la información, tienes mejores oportunidades para acceder a la educación y desarrollarte profesionalmente", afirmó Lecuona.

En su diálogo con NA, Lecuona explicó cómo opera la biblioteca, la necesidad de adaptar los libros, el impacto en la vida de los usuarios y las alternativas de colaboración.

Noticias Argentinas: ¿Qué provocó la compleja situación económica?

Pablo Lecuona: Para sostener el trabajo de Tiflolibros, siempre buscamos diversas fuentes de financiamiento. Pueden ser proyectos o servicios a empresas, como impresiones en Braille o capacitaciones en accesibilidad, además de donaciones. Todas estas fuentes son imprevisibles. La colaboración con el Estado ha disminuido notablemente, y ahora es más complicado recibir donaciones o realizar actividades. Necesitamos generar aproximadamente $9 millones al mes, y hay momentos en que lo logramos y otros en que no.

NA - ¿A qué responde el proyecto de libros escolares?

PL: Este año, el proyecto de Libros Escolares Accesibles fue financiado por una fundación española, la Fundación ONCE para América Latina. En años anteriores, también obtuvimos apoyo del Gobierno de la Ciudad, pero en menor medida; siempre es un rompecabezas.

NA - ¿Qué servicios requieren financiamiento?

PL: El acceso a la biblioteca es gratuito, pero para operar necesitamos cubrir costos como el servidor, el personal que sube los libros, acompaña a los usuarios y realiza diversas tareas.

NA: ¿Qué apoyo brinda el Estado?

PL: El mayor apoyo estatal que tenemos es la sede donde operamos, ya que desde 2022 estamos en la Biblioteca del Congreso, lo que nos exime de pagar alquiler y servicios de internet. Este tipo de alianzas son esenciales para construir sostenibilidad.

NA - ¿Cómo se distribuyen los servicios?

PL: Es un servicio que se ofrece desde Argentina para el mundo. Aunque Argentina tiene más usuarios, tenemos 15.000 usuarios en 53 países, incluidos América Latina y España, así como usuarios en Israel, Egipto, Marruecos y Guinea Ecuatorial.

NA - ¿Qué significa para un usuario utilizar Tiflolibros?

PL: El acceso a la lectura es la base para garantizar otros derechos. Cuando tienes acceso a la tecnología, la lectura y la información, aumentan tus posibilidades de acceder a la educación y al trabajo. Hemos recibido testimonios de usuarios que lograron finalizar sus estudios gracias a nuestros libros. Registramos entre 130.000 y 150.000 descargas anuales, y solo de manuales escolares se descargaron 1.000 en un año.

NA - ¿Qué impacto tiene esto en los estudiantes?

PL: Son mil estudiantes de primaria y secundaria que pueden estudiar. Nuestro desafío es asegurar que tengan acceso a los manuales en el momento que los necesiten. Anteriormente, la única forma de obtener un manual en Braille era a través de ediciones de hace diez años. Ahora, hablamos con editoriales para obtener los archivos y adaptarlos. Un manual escolar requiere descripción de imágenes y adaptación de elementos gráficos para que sean accesibles.

NA - ¿Cómo es la colaboración con los colegios?

PL: Trabajamos con escuelas que apoyan la inclusión de alumnos con discapacidad, donde a menudo es la institución la que descarga los libros. Además, estamos por lanzar una aplicación móvil para acceder a los audiolibros de la biblioteca, facilitando su uso para personas con baja visión o quienes recién han perdido la vista.

La organización requiere sumar pequeñas contribuciones individuales para superar la emergencia económica, al tiempo que continúa buscando financiamiento institucional para mantener sus proyectos a largo plazo. Para colaborar, habilitaron el alias de Mercado Pago donar.tiflo, y convocaron a realizar aportes de $5.000, $10.000 o $20.000.